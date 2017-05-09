10.05.2017 13:19:12

CHP'li Gürer:

'Her vatandaş, engelli olabilir. Vatandaşlarımız engelliler konusunda hassas olmalı, kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her vatandaşın engelli olabileceğini, vatandaşların engelliler konusunda hassas olması gerektiğini belirterek, "Kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız." dedi.

Gürer, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bedensel engelli Oğuz Mucurluoğlu ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, engellilerin sorunlarına değindi.

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon engelli vatandaş bulunduğunu belirten Gürer, her yıl açıklamalar yapıldığını, rakamlar verildiğini ancak engellilerin sorunlarına çözüm bulunmadığını ifade etti.

Engellilere bakım hizmeti veren aile fertlerinin de sigorta kapsamına alınmasını isteyen Gürer, geçen yıl yapılan düzenlemeyle hane gelirine göre gerçekleştirilen yardımlarda önemli kısıtlamalara gidildiğini savundu.

Çalışmak isteyen engellilere iş olanağı yaratılması gerektiğini anlatan Gürer, "Bedensel, görme, işitme, otizm gibi farklı engelli grupları var, onların sorunları da farklı. Çoğu engelli yurttaşımız evlerden çıkamamakta, sosyal yaşama katılamamaktadır. Görme engelliler için hissedilebilir yüzeylere erişim, bazı caddelerde göstermelik yapılmıştır. Birkaç bölgede yapılmakta fotoğrafları çekilmektedir." diye konuştu.

Bazı okullara engelli erişiminin mümkün olmadığını belirten Gürer, kütüphanelerin ikinci katlarda yer aldığını, çağdaş, teknik altyapı ve donanıma sahip özel kütüphanelerin, sanal öğrenme merkezlerinin çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Gürer, engellilere, beyaz baston, gözlük desteği sağlanması, akülü araç verilmesi gerektiğini bildirdi.

Engellilere yapılan yardımların, davul zurnayla duyurulduğunu, engellilerin sadece yüzde 10'unun bu olanaklardan yararlandığını kaydeden Gürer, özel eğitim alan engelli öğrenci sayısının düşük olduğunu belirtti. Gürer, zihinsel engelli ve diğer engelliler için daha çok eğitim olanakları yaratılması, engelli çocuklar için diş tedavi merkezlerinin çoğaltılmasının önemine işaret etti.

Gürer, "Her vatandaş, engelli olabilir. Vatandaşlarımız engelliler konusunda hassas olmalı, kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlarla birlikte engellilere sahip çıkmalıyız." dedi.