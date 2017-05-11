11.05.2017 16:13:17

CHP'li Gök: 'Meclisin by-pass edilmesini şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, 'Meclisin by-pass edilmesini şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tabloya izin vermeyiz' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, "Meclisin by-pass edilmesini şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tabloya izin vermeyiz" dedi.Gök, CHP milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gök, TBMM Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı olmadığı gerekçesiyle toplanamadığını belirterek, iktidar partisinin meclisi çalıştırmama tutumu sergilediğini iddia etti. Gök, "Bugün bunun çok açık bir göstergesini gördük. Gündemimizde cezaevinde yaşanan sorunlar var, engelli yurttaşlarımızın sorunları ve çözümleri ile ilgili grup önerimiz var. Milletvekillerimizin pek çok konuda söyleyeceği söz var. Danıştay Başkanı'na söyleyeceğimiz sözler var. KHK ile atılmış iki akademisyenin açlık grevinde kötü günlere gittiği, bunları söyleyecek ortamımız var. Bunlar duyulmasın, antidemokratik uygulamaları duyulmasın. İktidar partisinin Türkiye'yi getirdiği dış politika yanlışları duyulmasın. Ekonomideki yanlışlıklar duyulmasın, her gün artan meyve sebze fiyatları ile inim inim inleyen duyulmasın, çiftçimizin, esnafımızın sesi duyulmasın. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin konuşmalarını engellemeye dönük, bugün iktidar partisi meclisi kapatma yolunu seçti" ifadelerini kullandı.Gök, darbe koşullarında konuştuklarını söyleyerek, meclisin kapatılmasını kınadıklarını ifade etti. Gök, "Bugün tüm konuşmalarda hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımız bütün detaylarıyla konuşmalarını hazırladılar. Kürsüye çıkacaklar, ifade edecekler ama onlara cevap verecek AKP milletvekili ve yönetimi yok. Meclisin by-pass edilmesini şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tabloya izin vermeyiz. Halkımızın sorunlarını ve çözüm yollarını kürsüden haykıracağız" dedi.