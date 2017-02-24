24.02.2017 19:52:13

CHP'li Eski Vekil: Evet Diyeceğim

CHP'li eski vekil Faik Tunay, Twitter hesabından video paylaşarak referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı.

2011 yılında CHP İstanbul Milletvekili olarak meclise giren ve 7 Hazian seçimleri öncesinde de aday gösterilmediği gerekçesiyle partisinden istifa eden Faik Tunay, başkanlık referandumunda 'evet' diyeceğini bir video mesajıyla açıkladı.

"KOALİSYONSUZ TÜRKİYE İÇİN 'EVET' DİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunay, "16 Nisan sabahı koalisyonsuz, istikrarlı, güçlü bir Türkiye için sistem değişikliğine 'Evet' diyorum" ifadelerini kullandı. Tunay, video mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Referandum ölüm kalım meselesi değil, evet diyen de olacak, hayır diyen de olacak ve referandum bittikten sonra biz, binlerce yıldır olduğu gibi Anadolu'da bir arada, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde yıllardır, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Sağ-Sol diyerek bizi bölmeye çalıştılar ama her seferinde aklıselim ile hareket ederek bu oyunları boşa çıkardık, referandum sürecinde bu sefer evet-hayır üzerinden aynı oyunlar oynanmak isteniyor, her zaman olduğu gibi aklıselim ile hareket etmek zorundayız"