23.07.2017 19:05:30

CHP'li Erol'dan terör örgütü PKK'ya sert tepki

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 'Ben bu ilin milletvekiliyim. Bedel ödeteceklerse buradan meydan okuyorum, bana ödetin. Öğretmenlerimize, insanlarımıza değil' dedi.



Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düzenlenen Dut ve Peynir Festivali'nde katılan CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden terör örgütü PKK'ya meydan okudu.



Erol yaptığı konuşmada, "Belki de Tunceli tarihinde, Dersim tarihinde Cumhuriyet Halk Partililer olarak ilk defa bir isyanı sokağa döktük. Necmettin öğretmenimizin terör örgütünce katledilmesine isyan ettik. Tunceli'de 'yeter' dedik. Yürüdük ve isyan ettik. Çünkü bu topraklar bizim için, geçmişimizin, tarihimizin doğamızın, geleneklerimizin, kültürümüzün, inançlarımızın toprağı. Bu topraklara sığınan hiçbir insan tarih boyunca katledilmemiştir. Sahip çıkılmıştır. Ve Necmettin'imizin kanı, terör örgütlerince Dersim topraklarında döküldü. Bu bizim kültürümüze sıkılan bir kurşundur. Bu bizim inançlarımıza sıkılan bir kurşundur. Bu Anafatma'nın, Düzgün Baba'nın, Munzur Baba'nın inançlarına sıkılan bir kurşundur. Asla kabul etmiyoruz. Bu kent bir terör kenti değildir. Bir özgürlükler şehri ve bir Cumhuriyet kentidir. Bizim ilkemiz, bizim davamız Mustafa Kemal'in inançlarıdır. Cumhuriyetin temel değerleridir. Bunları bilmeyenlere artık boyun eğmeyeceğiz. Ben bu ilin milletvekiliyim. Değerli hemşehrilerim. Bedel ödeteceklerse buradan meydan okuyorum, bana ödetin. Öğretmenlerimize değil, insanlarımıza değil, esnafımıza değil, muhtarlarımıza değil, köylümüze değil. Düşünün ki Gümüşhane'de bir inşaat işçisi yememiş, içmemiş, evladını büyütmüş ve o evladını öğretmen yapmış. Ve öğretmenlik Dersimliler için, Tuncelililer için kutsal bir meslektir. Çünkü biz; 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen Hz. Ali'ye inanan bir toplumuz. Şimdi Hz. Ali'nin bile kırk yıl kölesi olacağı bir insanı siz katledersiniz. Bunu asla kabul etmeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.



