09.05.2017 17:36:51

CHP'li ailenin Erdoğan hayranı kızı

Adana'da başta anne ve babası olmak üzere çevresi CHP'li olan ancak kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı Dönay Şengül adlı genç kadın, sosyal medyadan Gezi Parkı eylemcilerine hakaret ettiği ileri sürülerek 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şengül, kararı Yargıtay'a götürdüğünü belirterek, 'Karar Yargıtay'da onanırsa ben kendimi öldürürüm yine cezaevine gitmem' dedi.

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Adana'da başta anne ve babası olmak üzere çevresi CHP'li olan ancak kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı Dönay Şengül adlı genç kadın, sosyal medyadan Gezi Parkı eylemcilerine hakaret ettiği ileri sürülerek 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Şengül, kararı Yargıtay'a götürdüğünü belirterek, "Karar Yargıtay'da onanırsa ben kendimi öldürürüm yine cezaevine gitmem" dedi.Adanalı mekanik - kaporta yedek iç parça ustası Dönay Şengül (32), bütün ailesi ve arkadaşları CHP'li olmasına rağmen kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Şengül, ailesinin ve etrafının Erdoğan sevgisinden dolayı kendisine tepki gösterdiğini ancak Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra zekasıyla, duruşuyla kendisini çok etkilediğini, bu nedenle Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu sevgisinin 2002 yılında Erdoğan'ın başbakan olması ve yaptıklarıyla daha da perçinlendiğini ifade etti.Şengül, çok sevdiği Erdoğan'ın isminin baş harflerinden oluşan RTE dövmesini koluna yaptırdığını, bir süre sonra da resmini dövme olarak yaptıracağını söyledi. Cep telefonu kılıflarında, tişörtlerinde her yerde Erdoğan'ın izlerini taşıyan Şengül, bu günlerde Gezi Parkı eylemcilerine hakaret ettiği ileri sürülerek 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı için mahkeme ile başının dertte olduğunu belirtti. Şengül, "Ben sosyal medya hesabımın profiline Recep Tayyip Erdoğan ve arkasında bulunan askerlerin Rabia işareti yapan fotoğrafını koydum. Daha sonra Gezicileri eleştiren paylaşımlarda bulundum. Bu yüzden hakkımda dava açıldı. Ve bana 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Benim yaptığım 2 kez yanlış ise onların yaptığı 10 kez yanlış. Çünkü bu ülkede Erdoğan'a, ezana, Kur'an'a hakaret ediyorlar ve ceza almıyorlar. Bana ceza veriyorlarsa onlara da ceza verilmeli. Üstelik bana verilen bu ceza para cezasına da çevrilmiyor" dedi.Şengül, kararı Yargıtay'a götürdüğünü anlatarak, "Bu karar Yargıtay'da onanırsa ben kendimi öldürürüm yine cezaevine gitmem. Çünkü ben cezaevine gittiğimde o Geziciler sevinecek. Bu nedenle asla cezaevine gitmem" diye konuştu.