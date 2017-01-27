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CHP'li Ağbaba: 'Bu, parti meselesi değil, memleket meselesidir'
27.01.2017 13:20:44

CHP'li Ağbaba: 'Bu, parti meselesi değil, memleket meselesidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa değişikliğinin bir parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu belirterek, 'Başkan kim seçilirse seçilsin biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz bu rejim değişikliğine karşıyız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Anayasa değişikliğinin bir parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu belirterek, "Başkan kim seçilirse seçilsin biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz bu rejim değişikliğine karşıyız" dedi.

CHP, Mersin'de Anayasa değişikliğine ilişkin referandum çalışmalarına Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile başladı. İki günlük çalışma programı kapsamında bugün Mersin'e gelen Ağbaba, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek, referandum ve Anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantıda Ağbaba'ya, İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin milletvekilleri Hüseyin Çamak, Serdal Kuyucuoğlu ve Aytuğ Atıcı ile çok sayıda CHP'li eşlik etti.

"Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor"

Basın toplantısına, Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sel felaketi ile başlayan Ağbaba, Mersinlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Mersin'in yaklaşık 1 ay önce son dönemlerin en büyük afetini yaşadığını, ancak sel yaralarının hala sarılmadığını belirten Ağbaba, Mersin milletvekillerinin kanun teklifi de dahil olmak üzere bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Hükümete, Mersin'e sahip çıkması çağrısında bulunan Ağbaba, "Hükümete buradan bir kez daha çağrı yapıyorum; Mersin'in yaşadığı zararların karşılanması ve afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Hayır kampanyası yapan kurumlar itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"

Daha sonra Anayasa değişikliği ve referandumla ilgili görüşlerini açıklayan Ağbaba, son günlerde 'hayır' kampanyası yapan kurumların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü. Ağbaba, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yüklenerek, "Hayır kampanyası yapan kurumlar birlikte gösterilmeye çalışılıyor. Özellikle Devlet Bahçeli ve etrafı, bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Dün bir televizyon kanalında CHP'nin MHP'li muhaliflerle kampanya yürüteceği söylendi. Bu açıkça hayır cephesini dağıtmaya yönelik bir hamledir. Kendi seçim bildirgesiyle kendi programıyla çelişen bir kişi var, Devlet Bahçeli. 1 Kasım seçimlerinde seçim bildirgesine, parti programına bakın, geçmişteki lideri Türkeş'e bakın, bunların hepsi rejim değişikliği ve başkanlığa karşı. Aslında MHP'ye muhalifleşen, kendi görüşlerine muhalifleşen Devlet Bahçeli'dir. Bizim muhaliflerle ilgili bir kampanya yapma ne niyetimiz var ne öyle bir çalışmamız var. Sanki bu parti açıklaması gibi sunulmasını da anlamak mümkün değil. Bu, hayır cephesini bir kampta göstermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu, parti meselesi değildir, memleket meselesidir"

Türkiye'nin her yanında 'hayır' diyen insanların sayısının arttığını iddia eden Ağbaba, şöyle devam etti: "Bu, parti meselesi değildir, memleket meselesidir. Rejimin değiştiği 1919'da, 1923'te 7 düvele karşı savaşarak yüz binlerce şehit vererek kurulan Cumhuriyet, bugün tek adamlık sistemine, diktatörlüğe doğru götürülmek isteniyor. 1923'te kurucu irade saraydan yetkiler aldı halka verdi, yani meclise verdi. Ama saraydan alınıp halka verilen yetki, bugün halktan alınıp, meclisten alınıp saraya verilmeye çalışılıyor. Birilerinin sesini yükseltmesi, CHP'yi itibarsızlaştırmaya çalışmasının anlamı da budur."

"Bizim hiç kimseyle bir birlikteliğimiz yok"

CHP'nin referanduma kadar kampanya yapacağının altını çizen Ağbaba, CHP'nin MHP'li muhalifler ve HDP ile birlikte göstermeye çalışılmasına da tepki gösterdi. Ağbaba, "Bir taraftan birileri CHP ile MHP'li muhalifleri bir göstermeye çalışıyor, diğer taraftan da CHP ile HDP'yi bir göstermeye çalışıyorlar. Ama herkes bilsin ki, CHP kendi parti programında, kendi seçim bildirgesinde yazan çalışmalar yapacaktır. Bizim hiç kimseyle bir birlikteliğimiz olmadığını söylemek istiyoruz" dedi.

"OHAL koşullarında referandum yapmak hukuki değildir"

Anayasa değişikliğinin halktan kaçırılmaya çalışıldığını da ileri süren Ağbaba, Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında bir referandum yapılmaya çalışıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı'nın dün, "Biz 2002'de iktidara OHAL'de geldik" dediğini aktaran Ağbaba, o dönemde Türkiye'de sadece Tunceli'de OHAL olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "OHAL koşullarında bir referanduma gidilmesi doğru değildir, hukuki de değildir. Başbakan farklı söylüyor, Cumhurbaşkanı farklı söylüyor."

"Başkan Kılıçdaroğlu da olsa biz bu rejim değişikliğine karşıyız"

"Anayasa değişikliği ile Meclis yok ediliyor. Meclis kendi kendini infaz ediyor, intihar ediyor" diyen Ağbaba, değiştirilen maddelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa değişikliği ile Bakanlara yönelik gensorunun kaldırıldığını dile getiren Ağbaba, "Ayrıca artık Meclis'ten Bakanlar Kurulu seçilmeyecek. Bütçeyi artık TBMM yapmayacak. Bütçeyi başkan yapacak. Kanun yapma yetkileri tamamen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tek adama aktarılıyor. Her koşulda OHAL ilan etme yetkisi veriliyor. Meclisin kolu kanadı kırılıyor ama buna rağmen 550 milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor. Hesap yaptık, 50 milletvekilinin Türkiye'ye maliyeti 188 milyon lira. Parmak kaldırıp indiren milletvekillerine açıkça rüşvet veriliyor. Bu, açıkça bir siyasi rüşvettir" diye konuştu.

Partili cumhurbaşkanlığını da eleştiren Ağbaba, "Partili cumhurbaşkanlığı getiriliyor. Eğer bu referandumdan geçerse başkan dediğimiz insan gelecek Mersin'de önce valiyi atayacak, sonra partisinin il başkanını, sonra savcıyı, sonra emniyet müdürünü atayacak, sonra gidecek Silifke'de ilçe başkanını, kaymakamı atayacak, Silifke'nin savcısını atayacak. Böyle bir tarafsızlık olabilir mi? Biz burada isimler üzerinden tartışmıyoruz. Hep yüksek sesle söylüyoruz, kim olursa olsun, başkan kim seçilirse seçilsin biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olsa da biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Bu yetkileri, yasama, yürütme, yargıyı kimin eline verirseniz verin, buradan çıkacak şey tek adam diktatörlüğüdür" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile artık yargı bağımsızlığının da kalmadığını öne süren Ağbaba, değişiklikle bütün Türkiye'nin bir kişiyi seçeceğini, o bir kişinin de Türkiye'de herkesi seçeceğini söyledi. "Eğer bu referandum geçerse Türkiye onarılmaz yaralar alır" diyen Ağbaba, istenmeyen bir kişinin gelmesi durumunda artık Türkiye'de demokrasinin de kalmayacağını iddia ederek, bunu AK Parti'lilerin de MHP'lilerin de hesaplamaları gerektiğini vurguladı. CHP olarak referandumda var güçleriyle 'hayır'ı örgütleyeceklerini belirten Ağbaba, referandumda 'hayır' diyeceklerini ve Türkiye'nin her yerinde herkese anlatacaklarını sözlerine ekledi.

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