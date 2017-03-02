02.03.2017 20:37:59

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse Kastamonu'da

KASTAMONU (İHA) â€' CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu'nu ziyarete etti.

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KASTAMONU (İHA) â€" CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu'nu ziyarete etti.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Köse, yaptığı açıklamada, "Hiçbir anayasal kurumun ve halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği, halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın onuru ve en doğal hakkımız olan direnme hakkımız için 'hayır' dememiz gerekiyor. Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi sen, ben kavgasına çekmeden yapacağımız bir 'hayır' kampanyası ile bu gidişatı tersine çevireceğiz" diye konuştu.Konuşmasının ardından Köse, Daday'a giderek Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ı ziyaret etti. Ziyarette Taş'tan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Köse, şehir merkezine dönerek tekstil fabrikalarında çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Kadın işçilerin istek ve taleplerini dinleyen Köse, ev ziyaretlerinde de bulunarak kadın seçmenlerle bir süre sohbet etti. Köse, ziyaretlerinin ardından şehirden ayrıldı.