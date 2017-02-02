02.02.2017 23:21:59

CHP ile başkanlık tartışması sonrası Nilhan Osmanoğlu hedefte

2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu, CHP ile yaşadığı 'parlamenter sistem' tartışması sonrasında hedefe oturtuldu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi halinde halk sandık başına gidecek.



Bu kapsamda sanatçılar gibi kamuoyu tarafından yakından takip edilen ünlü isimler de oylarının rengini açıklıyor.



Bu kapsamda katıldığı programlarda konuşmalar yapan ve görüşlerini açıklayan 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu da "evet" diyeceğini ifade etmişti.



Parlamenter sistenin sorunları olduğunu söyleyen Osmanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesinden alıntı yaparak "Kılıçdaroğlu diyor ya, 'Neyinize yetmedi parlamenter sistem' diye. Bizim canımıza yetti parlamenter sistem artık" dedi.



Bunun üzerine Osmanoğlu'na CHP'den "Senin deden en çok toprak kaybeden padişah" yanıtı geldi.



Tartışma üzerine Nilhan Osmanoğlu aleyhinde haberler yapılmaya başlandı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Osmanoğulları hakkında belli dönemlerde gündeme getirilen "davalar."



Söz konusu davalar, Osmanoğulları'nın bizatihi dedeleri olan Osmanlı Padişahları'nın Türkiye'nin belli bölgelerinde "şahsi malları" olan "topraklar" ve "mülkler" ile ilgili. Tapuları Osmanoğlu ailesinde olan toprak parçalarından biri de Suada (Galatasaray Adası).



"2. ABDÜLHAMİT'İN TORUNU GALATASARAY ADASI'NI İSTİYOR"



Nilhan Osmanoğlu da "aile" adına davayı takip eden isimlerden biri olarak 2014 yılında CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olmuş ve bu konu hakkında açıklamalar yapmıştı.



CHP ile yaşadığı "parlamenter sistem" tartışması sonrasında ise bu programdaki ifadeleri sanki bugün söylenmiş gibi gündeme getirildi.



DAVALAR



Osmanoğlu ailesinin tapuları kendilerinde bulunan topraklar için davalar açtığı ve aileye iadesini istedikleri biliniyor. Zaman zaman gündeme gelen ve tarih programlarında da konu edilen davalarla ilgili Nilhan Osmanoğlu katıldığı o programda şöyel konuşmuştu:







"BİR PADİŞAHLIK İSTERİM DEMEDİĞİ KALMIŞ"



CHP'nin yanısıra merkez medyada da Osmanoğlu'nun bu sözlerine tepki geldi. Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök konu ile ilgili şunları yazdı: Nilhan Osmanoğlu... Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunuymuş... Galiba “Büyük dedemgil geri geliyor” sanıp güya evet kampanyasına katılmış. O coşkuyla vermiş gazı: “Canımıza yetti bu parlamenter sistem...” AKP'nin aklını peynirle yemiş şuursuz trolü de elleri patlayıncaya kadar alkışlıyor bu lafı... Yahu be şuursuz, hiç mi okumazsın, hiç mi dinlemez, hiç mi seyretmezsin... Ne diyor “Hayır”cı kesim... “Bunlar parlamentoyu ortadan kaldırıp padişahlık getirmek istiyor...” Senin aklı başında, şuurlu AKP'lilerin ne cevap veriyor? “Hayır biz parlamentoyu daha da güçlendiriyoruz, padişahlık falan da getirmiyoruz...” Buyur padişahın torununun bir “Evet padişahlık istiyorum” demediği kalmış... Padişah torunu şimdi neyi savunuyor? Kılığına kıyafetine, duruşuna, aldığı eğitime, konuşmasına, tarzına bakıyorum... Tam bir Cumhuriyet kadını olarak yetişmiş... Bence kesin “Hayır”ı savunuyor.



NİLHAN OSMANOĞLU ve CHP ARASINDAKİ TARTIŞMA İÇİN FOTOĞRAFLARA TIKLAYINIZ









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