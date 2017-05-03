04.05.2017 01:03:20

CHP İlçe Başkanı, partilisinin kocasını öldürüp kayıplara karıştı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı partilisinin kocasını başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ firar etti. Kovalamaca sonucu aracı Söke'de yakalanan CHP İlçe Başkanı, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı partilisinin kocasını başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ firar etti. Kovalamaca sonucu aracı Söke'de yakalanan CHP İlçe Başkanı, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.Olay, saat 21.00 sıralarında Germencik merkez Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi numara 94 adresinde bulunan apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 22 Haziran 2014 tarihinden bu yana CHP Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Bozdağ 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle CHP Kadın Kolları Germencik İlçe Teşkilatı üyesi Dilek Tek'in ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Dilek Tek'in kocası Şükrü Aytuç Tek'i (43) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Mehmet Bozdağ, üzerinde taşıdığı silahla Şükrü Aytuç Tek'in başına bir el ateş ederek öldürdü. Cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ, geldiği araçla olay yerinden kaçarak firar etti.Kaçarken yolun ortasında bayıldıKocası gözlerinin önünde öldürülen Dilek Tek, "Yetişin kocamı öldürüyorlar" diye bağırarak sokağa fırlayıp koşmaya devam etti. Bir süre ilerleyen kadın bayılarak yere yığıldı. Dilek Tek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı haber alınca ailenin yaşadığı eve gelen yakınları gözyaşlarına hâkim olmadı.Hayatını kaybeden Şükrü Aytuç Tek'in cenazesi otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Tek'in ortaokul öğrencisi olan oğlu H.T'nin cinayet sırasında evde olmadığı öğrenildi.Aracını bırakıp kaçtıPolis ekipleri cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ'ın yakalanması için il genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan takipte Mehmet Bozdağ'ın kullandığı 09 JC 302 plakalı kamyonetin Söke ilçesine giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan Mehmet Bozdağ, aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Cinayet zanlısı karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirdi.