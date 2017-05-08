09.05.2017 14:30:53

CHP il yönetiminden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti

CHP İl Başkanı Bayram İnci ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

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CHP İl Başkanı Bayram İnci ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten İnci, Türkiye'nin gururu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hayata geçirdiği projeler nedeniyle Aydın halkı adına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl yönetiminin yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak halkımız için çalışmaya, yeni hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Destekleriniz ve nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.CHP İl Başkanı Bayram İnci, Başkan Çerçioğlu'na ziyaret anısına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.