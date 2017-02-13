13.02.2017 14:02:00

CHP İl Genel Meclis Üyesi Gazi Özer'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis üyesi Gazi Özer'in babası son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis üyesi Gazi Özer'in babası son yolculuğuna uğurlandı.Cacabey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekili Mikail Arslan, AK Parti ve CHP İl Başkanları CHP eski milletvekili Sabri Yazuz, PM Üyesi Yıldırım Kaya'da katılım gösterdi.CHP İl Genel Meclisi üyesi Özer'in babası Ahmet Özer, bir haftadır Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekteydi.