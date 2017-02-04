05.02.2017 08:52:58

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin 'Hayır' kampanyasını 20 nedenle açıkladı

Anayasa değişikliği sürecini değerlendiren CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, neden Cumhurbaşkanlığı sistemine neden hayır dediklerini 20 nedenle açıkladı.

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Anayasa değişikliği sürecini değerlendiren CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, neden Cumhurbaşkanlığı sistemine neden hayır dediklerini 20 nedenle açıkladı.İl Başkanı Zengin, Cumhurbaşkanlığı sistemine neden hayır dediklerini şu şekilde açıkladı:"Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak,hem hükümet, hem Meclis, hem de mahkeme olacak. Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. Seçtiğin Millet Meclisini fesih edebilecek. Seçtiğin milletvekillerinin hiçbir hükmü kalmayacak. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya gibi değil, Suriye, Libya, Mısır, İran, Kuzey Kore, Uganda gibi bir ülkede yaşayacaksın. Rejim değişecek. Başkan sokakta bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak. Başkan kendini ve bakanlarını mahkemeye çıkarma girişiminde bulunan meclisi fesih edebilecek. Hakimler ve savcılar Başkanın sözünden çıkamayacak. Tek adam karar verdiğinden belirsizlik hakim olacak. Asgari ücreti, fiyatları, maaşları, işçi memur alımlarını, dernek sendika kurulması ve kapatılmasını, her şeyi tek adam belirleyecek. Beş yılda bir sandığa gidip bir Başkan bir de onun partisinin çoğunlukta olduğu Meclisi seçeceksin. Başbakan olmayacak. Seçtiğin milletvekilleri bakanlardan ve bürokratlardan hizmet yapmasını isteyemeyecek, hesap soramayacak. Sana hizmet getiremeyecek. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Devlet parti devleti olacak. Başkan isterse devlet kurumlarını bölgelere ayırarak ülkenin bölünmesine neden olabilecek."