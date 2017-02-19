19.02.2017 15:21:12

CHP İl Başkanı Sinan Özkar'a avcılardan yalanlama

Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hayır' kampanyası kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan 'İnönülü Avcılar ile İnönü hayır diyor', 'Hayır ateşi İnönü'de yakıldı' başlıklı haberlere ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar'ın paylaşımlarına yalanlama geldi.

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Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hayır' kampanyası kapsamında, sosyal medya ve basında yer alan 'İnönülü Avcılar ile İnönü hayır diyor', 'Hayır ateşi İnönü'de yakıldı' başlıklı haberlere ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar'ın paylaşımlarına yalanlama geldi.İnönü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Taner Kara, çıkan haberlere karşılık başkan olarak söz hakkı doğduğunu, avcıların siyasete karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Yaptığı açıklamada siyasetin en son karıştırılacağı yerin avcılık olduğunu ifade eden Kara, bahsi geçen gün ile ilgili yemek ikramında bulunulmak istendiğini ve kesinlikle siyasetin olmayacağı sözüyle avcılarla bir araya gelindiğini, o gün orada da ateş yakılıp yemek yenip atış yapıldığını sonradan ise CHP İl Başkanı Sinan Özkar'ın sosyal medya ve basın yoluyla İnönülü Avcıları siyasete alet etmek istediğini belirtti. Kara, "Herkesin siyasi tercihine saygımız var fakat bizler yani İnönülü Avcılar Kulübü'nü siyasete bulaştırmayın" şeklinde açıklamalarda bulundu.