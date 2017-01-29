29.01.2017 17:27:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Demokrasi ve Cumhuriyeti korumak bizim vazifemiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, başkanlık sistemiyle ilgili, 'Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl ki savaş verdiyseler, bizde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve Cumhuriyet bizim namusumuzdur. Onu korumakta bizim vazifemiz ve görevimizdir' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, başkanlık sistemiyle ilgili, "Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl ki savaş verdiyseler, bizde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve Cumhuriyet bizim namusumuzdur. Onu korumakta bizim vazifemiz ve görevimizdir" dedi.Bir etkinliğe katılmak üzere Ardahan'ın Hanak ilçesi Koyunpınar köyüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ilçede partililer tarafından karşılandı. CHP Hanak İlçe Başkanlığında referandum ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Biliyorsunuz Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Türkiye'de şu anda tek adam rejimiyle alakalı tartışma devam ediyor. Biz Türkiye'nin demokratik karakterinin, demokratik sistemin hiçbir suretle tek adam rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyiz" diye konuştu.Başkanlık yasasının tek adama güç veren bir yasa olduğunu savunan Yılmaz, "Biliyorsunuz Türkiye kritik bir dönemden geçiyor. Türkiye'de şu anda tek adam rejimiyle alakalı tartışma devam ediyor. Biz Türkiye'nin demokratik karakterinin, demokratik sistemin hiçbir suretle tek adam rejimine dönüştürülmesini kabul etmeyiz. Türkiye'de hiç kimsenin bunu kabul edeceğini sanmıyoruz. Bu bir siyasi parti olayı değildir, herhangi bir siyasi partinin meselesi değildir, bu Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin meselesine de Türkiye'de bütün halk sahip çıkacaktır. Buradaki mücadelenin bayraktarlığını Türk halkı yapacak, buradaki halk yapacak, insanlar yapacak, öğretmenler yapacak, doktorlar yapacak ve Türkiye'ye gönül vermiş sıradan insanlar yapacak. Ve dayatılan bu sistemi biz referandumda sandığa gömmek zorundayız" diye konuştu,Yılmaz, "Bir vatandaş duyarlılığıyla, demokrasiye inanan insanların duyarlılığıyla hareket etmesi gereken bir dönemdir. Türkiye'nin önünü siz referandumda açacaksınız. Çünkü şu anda Türkiye karartılıyor ve önüne ciddi manada engeller çıkarılıyor. Sizden ricam, ev ev dolaşın, kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak dolaşalım ve imkanlarımızı seferber edelim. Bu Cumhuriyeti kuranlar nasıl ki savaş verdiyseler, bizde demokratik bir savaşla bunu kazanalım. Biz namusumuzu korumak için bunu yapalım. Demokrasi ve Cumhuriyet bizim namusumuzdur. Onu korumakta bizim vazifemiz ve görevimizdir" şeklinde konuştu.Yılmaz, daha sonra Fadime Ana Cem Evi'ndeki etkinliğe katıldı.