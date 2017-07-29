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CHP'den yeni müfredata 'evrim teorisi' itirazı
29.07.2017 22:30:11

CHP'den yeni müfredata 'evrim teorisi' itirazı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, müfredatta yapılan değişikliği eleştirdi. Sarıbal, evrim teorisinin müfredattan kaldırılmasını skandal olarak nitelendirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklanan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak müfredata tepki gösterdi. Sarıbal, “Bu müfredat laik bilimsel eğitime meydan okumadır, kabul edilemez” dedi.

Yazılı açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta bilimsel eğitime ters düşen bir çok değişiklik yaptığını, bunun Türkiye'yi çağdaş dünyadan koparacağını öne sürdü.
Sarıbal, eleştirilerini şöyle sıraladı: "Bilimin en temel gerçeklerinden birisi olan Evrim Teorisi'nin müfredattan çıkarılması başlı başına bir skandaldır. Evrim Teorisi, iktidarın özellikle 4+4+4 sonrasında hayata geçirdiği dindar ve kindar nesil yetiştirme projesine kurban edilmiştir. Türkiye bu hamlesiyle eğitimde bilimin evrensel değerlerine doğrudan cephe alarak, Suudi Arabistan'la aynı çizgiyi benimsediğini göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin eğitim müfredatına girmesi ve ulusal bayramlar arasında sayılması, Sosyal Bilgiler derslerinde Irak Kut'ül Amare Zaferi gibi bir olayın yer alması dikkat çekicidir. Türkiye'nin bilimsel, demokratik, laik, demokrasi karşıtı öğeler içermeyen, sınav ve not sistemi üzerine kurulmayan bir müfredata ihtiyacı vardır. Laikliği 'sakıncalı düşünce' ilan eden bu çağdışı zihniyete karşı bütün imkanlarımızla mücadele edeceğimiz bilinmelidir."


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