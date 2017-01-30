SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri
30.01.2017 15:45:56

CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına bir şey kazandırmaz' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti eleştirdi.

Altay şunları söyledi:

"Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ege'de yaptıkları turistik gezi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarını şaibeli bir hale getirmiştir. Daha önce on astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara bugün yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına bir şey kazandırmaz. Ayrıca merak ediyorum ki Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir? Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir."

NE OLDU?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte Aksaz Üssü'nde dün sürpriz bir denetim yaptı ve hücumbotla Kardak kayalıkları civarında dolaştı.

Orgeneral Akar ve komutanların sürpriz incelemesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan duyuruldu.

"BİR MESAJ"

Ziyaretin Akar ve komutanların, darbe girişimine katılan askerlerin iade talebini reddeden Yunanistan'a bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

YUNANİSTAN BİLMİYORDU

Yunanistan'ın bu ziyarette Kuvvet Komutanlarının bulunduğunu ise bilmediği, konuyu Türk basınından öğrendikleri aktarıldı.

a9bdbc772a77cb903bb5

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım
Sur Belediyesi'nden Halep'e yardım
Kayyum atanan Sur Belediyesi tarafından Haleplilere çocuk bezi ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.
30.01.2017 16:29:50
Karabük'te kaza: 5 yaralı
Karabük'te kaza: 5 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
30.01.2017 16:28:33
Google sığınmacılar için fon oluşturdu
Google sığınmacılar için fon oluşturdu
Google, sığınmacılar için, şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin de bağış yapabileceği 4 milyon dolarlık bir fon oluşturdu.
30.01.2017 16:17:50
Mersin'de 18 FETÖ şüphelisi gözaltında
Mersin'de 18 FETÖ şüphelisi gözaltında
Mersin'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
30.01.2017 16:14:26
Midilli'de bir haftada üçüncü sığınmacı öldü
Midilli'de bir haftada üçüncü sığınmacı öldü
Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında Pakistan uyruklu bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle son bir haftada kampta ölen sığınmacı sayısı üçe yükseldi.
30.01.2017 16:05:21
Çöken iş merkezinde ölen itfaiyeciler için cenaze töreni
Çöken iş merkezinde ölen itfaiyeciler için cenaze töreni
İran'ın Tahran'da yangın sonrası çöken Plasko İş Merkezi'nde hayatını kaybeden 16 itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi.
30.01.2017 15:55:48
Trabzonspor'dan taraftarlarına teşekkür
Trabzonspor'dan taraftarlarına teşekkür
Trabzonspor Kulübü, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadıkları ilk maçta gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür etti.
30.01.2017 15:52:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Yunanistan’dan Kardak açıklaması
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Rusya'nın Ortadoğu politikası: İdeolojiden pragmatizme
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları