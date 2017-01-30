30.01.2017 15:45:56

CHP'den TSK'nın Kardak çıkışına eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına bir şey kazandırmaz' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti eleştirdi.

Altay şunları söyledi:

"Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ege'de yaptıkları turistik gezi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarını şaibeli bir hale getirmiştir. Daha önce on astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara bugün yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına bir şey kazandırmaz. Ayrıca merak ediyorum ki Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı istemektedir? Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir."



NE OLDU?



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte Aksaz Üssü'nde dün sürpriz bir denetim yaptı ve hücumbotla Kardak kayalıkları civarında dolaştı.

Orgeneral Akar ve komutanların sürpriz incelemesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan duyuruldu.



"BİR MESAJ"

Ziyaretin Akar ve komutanların, darbe girişimine katılan askerlerin iade talebini reddeden Yunanistan'a bir mesaj olarak değerlendiriliyor.



YUNANİSTAN BİLMİYORDU

Yunanistan'ın bu ziyarette Kuvvet Komutanlarının bulunduğunu ise bilmediği, konuyu Türk basınından öğrendikleri aktarıldı.





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