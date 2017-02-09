09.02.2017 12:56:04

CHP'den sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı teklifi

CHP, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi için kanun teklifi sundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, hekim, diş hekimi, eczacı, biyolog, psikolog, ebe, laborant ve hasta bakıcıların da kamuoyunda "Yıpranma hakkı" olarak bilinen "Fiili hizmet süresi zammından" yararlanması için kanun teklifi verdi.

Emir'in, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif, "Fiili hizmet süresi zammı" kapsamına hekim, diş hekimi, eczacı, biyolog, psikolog, ebe, laborant ve hasta bakıcıları da alarak, her 360 günlük çalışmalarına 90 gün ek süre verilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de emekli olma yaşının yükseltilmesinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesine paralel olarak uygulamaya konulmadığı savunuldu.

Vatandaşların, uygulama ile mesleklerinin zorluklarına daha uzun süre maruz kaldığı vurgulanan gerekçede, "Özgün şartlara sahip mesleklerden biri de büyük bir özveri ve emekle 24 saat esasına göre yurttaşlara kesintisiz sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarıdır. Personelin azlığından kaynaklı iş yükü, yoğun iş temposunun ardından tutulan nöbetler ve fazla mesai sağlık çalışanlarının her geçen gün daha da yıpranmasına yol açmaktadır." ifadesine yer verildi.

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