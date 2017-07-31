31.07.2017 11:39:19

CHP'den kurultay kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 'Adalet Kurultayı' yapma kararı aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tezcan toplantıda "Adalet Yürüyüşü'nün ardından toplumun her kesiminden çok önemli çağrılar geldi." dedi.

Bülent Tezcan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bütün toplum kesimlerinin adaleti tartışacağı bir kurultay talebi geldi Türkiye'den. Bütün adaletsizliklerin tartışılacağı bir kurultaya ihtİyaç var dendi ve o nedenle, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de 5 günlük bir adalet kurultayı yapacağız..."