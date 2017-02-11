11.02.2017 19:09:42

CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu

CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir alt komisyon kurulmasını istedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Şenal Sırıhan, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar bir dilekçe ile komisyon başkanlığına başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edilip, ülkenin KHK'ler ile yönetilmeye başlandığı belirtildi. Bu süreçte yüz bine yakın insanın çalıştıkları yerlerden ihraç edildiği, on binlerce insanın tutuklandığının hatırlatıldığı dilekçede şu görüşlere yer verildi:

'DARBECİLERLE MÜCADELE MUHALİFLERLE MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜ'



"Ancak bu ihraç ve tutuklama dalgası, darbeci örgütle mücadeleyi aşmış, iktidara muhalif kesimlere yönelik bir mücadeleye dönüşmüştür. Fethullahçı Terör Örgütü ile alakası olmayan, hayatı boyunca yan yana gelmemiş ve ideolojik olarak da asla bir araya gelemeyecek insanlar, darbecilerle mücadele adı altında elimine edilmeye çalışılmıştır. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı 686 sayılı KHK ile 330 akademisyen daha ihraç edilmiştir. Bu ihraçlara toplumun her kesiminden tepki gelmiş, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'de yoğun eleştirilerin olduğunu ve listenin yeniden YÖK'e gönderileceğini ifade etmiştir. 28 Şubat döneminde mağdur edildiğini iddia edenler, bugün kat ve kat daha fazlasını kendi muhaliflerine uygulamaya başlamıştır.

'İHRAÇLARLA, EĞİTİME DEVAM EDİLMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ'



Darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmayan akademisyenlerin yalnızca muhalif oldukları için, içeriğine katılmıyor olsak da, bir bildiriye imza attıkları için üniversiteden ihraç edilmesi ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesidir. Bu ihraçlar ile bir çok fakültede ve bölümde eğitime devam edilebilmesi imkansız hale gelmiştir. Bazı bölüm ve kürsüler öğretim üyesiz kalmıştır. Bu durum üniversite öğrencilerinin öğrenme hakkının ellerinden alınmasıdır. Keza herhangi bir somut delil olmadan, mahkeme kararı olmadan, yüzlerce insanın Bakanlar Kurulu kararnamesi ile ihraç edilmesi başlıca bir hukuk ihlalidir.”

'ALT KOMİSYONDA İHRAÇLAR İNCELENSİN'

CHP'li milletvekilleri, tüm bu gerekçelerle, akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmelerinin ve darbe ile mücadele diye başlanan ancak muhalif avına dönüşen süreçte yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kurulmasını istedi.

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