SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu
11.02.2017 19:09:42

CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu

CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir alt komisyon kurulmasını istedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Şenal Sırıhan, İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar bir dilekçe ile komisyon başkanlığına başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edilip, ülkenin KHK'ler ile yönetilmeye başlandığı belirtildi. Bu süreçte yüz bine yakın insanın çalıştıkları yerlerden ihraç edildiği, on binlerce insanın tutuklandığının hatırlatıldığı dilekçede şu görüşlere yer verildi:

'DARBECİLERLE MÜCADELE MUHALİFLERLE MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜ'

"Ancak bu ihraç ve tutuklama dalgası, darbeci örgütle mücadeleyi aşmış, iktidara muhalif kesimlere yönelik bir mücadeleye dönüşmüştür. Fethullahçı Terör Örgütü ile alakası olmayan, hayatı boyunca yan yana gelmemiş ve ideolojik olarak da asla bir araya gelemeyecek insanlar, darbecilerle mücadele adı altında elimine edilmeye çalışılmıştır. Son olarak Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı 686 sayılı KHK ile 330 akademisyen daha ihraç edilmiştir. Bu ihraçlara toplumun her kesiminden tepki gelmiş, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'de yoğun eleştirilerin olduğunu ve listenin yeniden YÖK'e gönderileceğini ifade etmiştir. 28 Şubat döneminde mağdur edildiğini iddia edenler, bugün kat ve kat daha fazlasını kendi muhaliflerine uygulamaya başlamıştır.

'İHRAÇLARLA, EĞİTİME DEVAM EDİLMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ'

Darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmayan akademisyenlerin yalnızca muhalif oldukları için, içeriğine katılmıyor olsak da, bir bildiriye imza attıkları için üniversiteden ihraç edilmesi ifade ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesidir. Bu ihraçlar ile bir çok fakültede ve bölümde eğitime devam edilebilmesi imkansız hale gelmiştir. Bazı bölüm ve kürsüler öğretim üyesiz kalmıştır. Bu durum üniversite öğrencilerinin öğrenme hakkının ellerinden alınmasıdır. Keza herhangi bir somut delil olmadan, mahkeme kararı olmadan, yüzlerce insanın Bakanlar Kurulu kararnamesi ile ihraç edilmesi başlıca bir hukuk ihlalidir.”

'ALT KOMİSYONDA İHRAÇLAR İNCELENSİN'

CHP'li milletvekilleri, tüm bu gerekçelerle, akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmelerinin ve darbe ile mücadele diye başlanan ancak muhalif avına dönüşen süreçte yaşanan hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde bir alt komisyon kurulmasını istedi.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki 'Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.
11.02.2017 19:41:58
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksandr Orlov, 'Fransa'dan Cenevre görüşmelerinin organizasyonuna destek bekliyoruz' dedi.
11.02.2017 19:20:56
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı hedef alan terör saldırısı sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.
11.02.2017 19:17:49
MHP'nin referandum sloganı belli oldu
MHP'nin referandum sloganı belli oldu
Buna göre slogan şu olacak: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez!'
11.02.2017 19:12:46
CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu
CHP’den İnsan Hakları Komisyonu’na akademisyen başvurusu
CHP, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ihraç edilen akademisyenlerle ilgili bir alt komisyon kurulmasını istedi.
11.02.2017 19:09:42
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan için 'Tarafsızlığını korumadı, korumamayı da sürdürecektir' dedi.
11.02.2017 18:25:53
Kılıçdaroğlu: Başbakan halka 'şunun için evet demelisiniz' diyemiyor
Kılıçdaroğlu: Başbakan halka 'şunun için evet demelisiniz' diyemiyor
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
11.02.2017 18:22:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Trump'ın kararı FED'de istifa getirdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Madde madde yeni sistem neleri getiriyor?
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Suriye'de Esed ağır kayıp verdi
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Gül akademisyenlerin ihracı için ne dedi?
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
Türkiye casuslukla suçlanan imamlarını geri çekiyor
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı
Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması: İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları