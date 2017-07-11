11.07.2017 16:22:07

CHP'den 'içtüzük' eleştirisi: MHP, Ak Parti'ye yaslanıyor

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, içtüzük değişikliğine ilişkin MHP'yi hedef aldı. Gök 'MHP, Ak Parti'ye yaslanıyor' dedi.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişikliği teklifindeki maddeleri CHP tarafından eleştirildi.



CHP'li Levent Gök, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısında içtüzük değişikliği ile iligli çok sert ifadeler kullandı. AK Parti ve MHP'nin konu ile ilgili anlaşmış olmasına da tepki gösteren Gök, MHP'ye karşı çok sert ifadeler kullandı:



İşte o açıklamaları:



″İktidarı uyarıyorum. Kaş yapayım derken göz çıkaracaksınız. İktidar partisini bir derece anlamak mümkün ama MHP'yi anlamak asla mümkün değil. Bir muhalefet partisinin kendi sürelerini kısaltacağı anlayıştan feragat eden anlayışla gelmesi bir siyasi partinin iflasıdır. MHP iktidar partisiyle kol kola neyin sesini kesmeye çalışıyorsunuz. MHP siz nesiniz. Bundan feragat edince elinize ne geçiyor. İktidar partisine bu kadar yanaşmak ne anlama geliyor. MHP'nin üst yönetimini kast ediyorum. Üst yönetimi anlamak mümkün değildir. Bir iktidar partisine bu kadar yaslanmak konuşma sürelerinden vazgeçmek muhalefet partisinin işi midir? AKP ile bu yan yana durmanın size ne faydası olacak. Kalkın cesurca onuşun sorgulayın. Grup önerileri gibi meclis iç tüzüğünün hazırlanma gerekçesi de yanlıştı. İç tüzük değişikliği gerekçesinde yoklamaları sınırlandırmak istiyorlar. Neden çekiniyorsunuz iktidar partisi. İç tüzük değişikliğinde Meclis başkanının giydiği giysiye bu kadar takılmanın ne anlamı vardır. İç tüzük değişikliği buna mı indirgenmelidir. Hepsinde böyle bir tablo vardır. Niye oynuyorsunuz bunlarla. Bunların hepsi bir hesaplaşma. Meclis başkanına süre veriyorum burada frakla uğraşacağına kulisimizden kaldırdığın Atatürk resmini açman için sizi uyarıyorum. Frakla uğraşma Atatürk'ü yerine as. Onların boyama bahanesiyle kaldırdığı resmi saklıyor bize vermiyorlar. Meclis başkanı frakla uğraşma bak Atatürk'ün yeri boş bununla uğraş.″