30.01.2017 23:15:14

CHP'den Çipras'a 'Yoldaşlık' çağrısı

CHP'li Özgür Özel, darbeci 8 FETÖ'cü askerleri iade etmeyen Yunanistan'a tepki göstererek Yunanistan Başbkanı Cipras'a çağrı yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a helikopterle kaçan askerlerin iadesine ilişkin Yunanistan'ın aldığı kararı kınayan Özel, Çipras'ın Yunanistan başbakanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamaların umut verici olduğunu ancak alınan kararla bunun bir hayal kırıklığı meydana getirdiğini ifade etti.

Özel, "Yunanistan'a, Çipras'a şunu söyleyelim; Evet Ege Denizi balıklarındır. Türkler ve Yunanlılar kardeştir ama 15 Temmuz'da İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a inen helikopter bizimdir, içindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır" dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder