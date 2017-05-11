11.05.2017 15:02:30

CHP'den Bozdağ hakkında gensoru

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdiklerini açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdiklerini açıkladı.TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru önergesi verdiklerini söyledi. Gök, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün Danıştay Kurulu yıl dönümünde yaptığı konuşmayı da eleştirerek, Güngör'ü istifaya davet etti. Gök, "Herkes yargıçlara saygı gösterir. Ancak bu konuşma Türkiye'de yargının ne denli taraflı ve bağımlı hale geldiğini ortaya koymuştur. Geleceğe dair kariyer planlaması içindedir anlaşılan o ki. Bu Danıştay Başkanı ya okuduğunu bilmemekte ya da anlamamaktadır. İnsanın bulunduğu makamın saygınlığını koruyacak kadar cesareti yok mudur? Danıştay Başkanı dün suç işlemiştir. Danıştay Başkanı dünkü açıklamada 'KHK ve OHAL ile kişilerin hak ve özgürlüklerine amaç dışı bir sınırlama getirilmemiştir' diyerek hüküm vermiştir. Danıştay Başkanı bütün Danıştay üyelerini şaibe altında bırakacak bir söz söylemiştir. Tüm üyeler bu sözün hesabını Danıştay Başkanına sormalıdır. Böyle bir başkanın olduğu yerde Danıştay üyelerinin söyleyeceği tek söz yok mudur? Dehşet verici bir durumdur. İhsas-ı reyde bulunmak suretiyle Danıştay Başkanı yani kendi görüşünü başkan sıfatıyla üyelere empoze etmek suretiyle suç işlemiştir. Derhal istifa etmesi gerekir" diye konuştu.Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavını kazananların AK Parti ile ilişkisi olduğunu iddia ederek, hükümetten açıklama beklediklerini ifade etti. Gök, "İl ve ilçe başkanlıklarından gelen bilgi notlarıyla hakimliğe atanan bu kişilerin Türk yargısını ne hale getirileceğini hepimiz biliyoruz. Bunlarda daha nice Danıştay Başkanı gibi hakimler çıkacak. Kimse mahkemelere gitmeyecek AK Parti'nin yöneticilerine ulaşarak davalarının çözümünü isteyecek. Politik kimliği bilinen bu isimleri nasıl siz göz göre göre hakim yaparsınız? Hükümetten bunun doğru olmadığına dair açıklamalar bekliyoruz. Vicdanımız rahatsız. Türk yargı sistemini partizanlık yaparak etkileyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdik" dedi.(Ahmet Umur Öztürk/İHA)