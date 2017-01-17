17.01.2017 20:26:02

CHP'den anaya değişiklik teklifine kırmızı kartlı protesto

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Meclis Genel Kurulunda kırmızı kart çıkararak anayasa değişiklik paketine tepki gösterdi.Genel Kurulda TBMM İdari Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse bir konuşma yaptı. Konuşma devam ettiği sırada ayağa kalkan CHP milletvekilleri, anayasa değişiklik paketini kırmızı kart göstererek protesto etti.(Ahmet Umur Öztürk / İHA)