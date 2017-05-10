10.05.2017 15:01:15

CHP'den ABD'nin silah yardımı kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:- 'Sayın Cumhurbaşkanı ABD ziyaretini derhal ertelemelidir'- 'Suriye konusunda bütün aktörlerin yüzlerindeki maske düşmüştür. Artık bundan sonra oyunu pragmatik kurallar çerçevesinde oynamak lazım ve ön yargıyı bir siyaset haline sokmamak gerekir'

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin PKK/PYD'ye silah verme kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ABD ziyaretini derhal ertelemelidir." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin PYD'ye ağır silah verme kararına tepki gösterdi. "Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya silah yardımı yapacağını açıklaması ve bunu da Rakka operasyonu çerçevesinde ileri sürmesi son derece yanlış bir adımdır." diyen Yılmaz, bu girişimin iki ülke arasındaki dostluğu ve güveni iyice sarstığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bu ülkeye gittiğini anımsatan Yılmaz, "Heyetin temasları sonucu olumlu bir hava çıkacakmış gibi bir algı yaratıldıktan hemen sonra bu tür sert adımın gelmesi Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretini ertelemesi için yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanı, ABD ziyaretini derhal ertelemelidir." dedi.

Ziyaretin ertelenmemesinin "bu mesajı almıyorum" anlamına geleceğini de vurgulayan Yılmaz, bunun da ülkenin itibarını zedeleyeceğini savundu.

Bu noktaya nasıl gelindiğinin iyi irdelenmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:

"Suriye'de rejim değişikliği yapılmasına dönük AKP'nin önayak olması. ABD'nin gazına gelmesi... Gelinen noktada ise Türkiye, Suriye'de tek kaybeden konumuna geldi. ABD'de Irak'ta, akabinde ise Suriye konusunda artık Türkiye'den ziyade bölgede kendi eğittiği ve bize hasmane güçlerle birlikte hareket etmeyi tercih ediyor. Bu da Türkiye-ABD arasındaki ayrılığı iyice keskinleştiriyor."

Hükümetin Suriye'de gelinen noktayı önceden öngörmesi gerektiğini ancak bunu başaramadığını ileri süren Yılmaz, bütün uyarılarına rağmen de bu hatadan dönülmediğini savundu.

- ABD'ye de fayda sağlamaz

Türkiye'nin Esad konusunu, saplantı haline getirdiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halbuki ABD de Esad'ı devirmek istiyordu, Avrupa ülkeleri de. Hepsi bir süre sonra uyanıklık yapıp bu işten sessiz sedasız vazgeçtiler ve kendi çıkarlarına yöneldiler. Türkiye, bu saplantıdan kurtulamadığı için Suriye tablosunda bir çıkış yolu arama konusunda başarısız oluyor. Mesela Sincar operasyonu yapılırken ABD neden eleştirdi? Halbuki Esad'la bir bağ olsa bu eleştirilmezdi. ABD eleştirse bile bunun bir anlamı kalmazdı. Bizim şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük bir plan çerçevesinde çalışmamız lazım. Suriye konusunda bütün aktörlerin yüzlerindeki maske düşmüştür. Artık bundan sonra oyunu pragmatik kurallar çerçevesinde oynamak lazım ve ön yargıyı bir siyaset haline sokmamak gerekir."

ABD'nin biran önce bu tutumundan geri adım atması gerektiğini belirten Yılmaz, YPG'ye silah yardımının uzun vadede ABD'ye de fayda sağlamayacağını vurguladı.