28.07.2017 12:49:43

CHP'deki 'fişleme' belleği Tuncay Özkan'a nasıl ulaştı?

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve FETÖ’nün fişleme dosyalarının bulunduğunu iddia ettiği flash belleği savcılığa teslim eden Tuncay Özkan flash belleğin kendisine 2007 yılında eski hakem olduğunu söyleyen bir kişi tarafından verildiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın İstanbul Başsavcılığı'na verdiği “FETÖ'nün arşivi” niteliğindeki flash bellekle ilgili Özkan'ın belleği teslim etmesinden önce de konuyla ilgili bir soruşturma olduğu belirtildi. Özkan da bu kapsamda geçtiğimiz mayıs ayında savcılığa “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Özkan ifadesinde belleği kimden aldığını da açıkladı.

belleği 24 Nisan 2007'de İzmir Havalimanın'da ilk defa gördüğü ve ismini hatırlayamadığı bir kişinin verdiğini, bu ismin kendini eski bir futbol hakemi olarak tanıttığını söyleyen Özkan, ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Bu şahıs ‘Silahlı kuvvetlerdeki Fettullahçı örgütlenme ile ilgili çok önemli bir belge olduğunu, içindeki bilgilerin şifreli olduğunu ve çözümlediğini' söyledi. Bunu vermek istediğini aktardı. Kendisine kartımı verdip İstanbul'a geldiğinde aramasını söyledim. 10 gün sonra beni aradı. Mecidiyeköy'de bir otelin önünde buluştuk.”

SADECE 10'UNU AÇABİLDİK

“Önceden konuştuğumuz gibi bir flash bellek verdi. Dijital materyali, o dönem sahibi olduğum Kanaltürk isimli televizyonun bilgi işlem biriminde çalışan arkadaşlarla beraber incelediğimizde 30'un üzerinde şifrelenmiş dosya olduğunu gördük. Bunların yaklaşık 10'unu açabildik. Geri kalanını açamadık. Açabildiğimiz dosyalarda çoğunluğu havacı olmak üzere Fetullahçı örgütlenmeye mensup astsubayların kişisel bilgileri, bağlı oldukları abilerin bilgileri, örgüte mensup şahısların himmet verme durumu, şahıslar hakkında yapılan yorumlar vardı.”

BAŞBUĞ'A TESLİM ETTİM

“Örgüte mensup olmayan şahıslar hakkında da yapılan ahlaki durum fişlemeleri şeklinde tasniflenmiş bir kısmı excel formatında olan belgeler vardı. Ben bu belgeleri inceledikten 1-2 gün sonra içindeki bilgilerin önemli olduğunu anlayarak gerekli işlemin yapılması için dönemin Kuvvet Komutanı İlker Başbuğ'a bizzat verdim. Kendisi de ismini hatırlamadığım istihbarattan sorumlu general rütbesinde bir şahsı makamına çağırarak gerekli işlemlerin yapılması için verdi.”

ÖZKAN'DAN ÖNCE BİLİNİYORDU

“Bu flash belleği verdiğim sırada ‘benzer bilgileri içeren başka bir flash belleğin İzmir ilinden kendilerine ulaştırıldığını' söyledi. Söz konusu flash bellek içindeki belgelerin çözümleme çalışmaları sırasında mesleki faaliyetim gereği elime geçen her belgede yaptığım gibi birer suretlerini kendimin veya kanaldaki arkadaşlarımın sakladığını hatırlıyorum.”

FETÖ'CÜ POLİSLER ALMIŞ OLABİLİR



“2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındım. 6 yıl tutuklu kaldım. Evimde, ofisimde, kanalımda, televizyon kanalımda, ayrıca arşivlerimi sakladığı depomda arama yapıldı. Tüm belgelere polislerce el konuldu adli emanete konuldu. Ergenekon davası eklerinde bu bahsettiğim belgeler bulunmuyordu. Soruşturmayı yapan Fetullahçı emniyet mensupları tarafından yok edilip edilmediğini bilmiyorum.”