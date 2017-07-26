26.07.2017 13:42:20

CHP'de yeniden 'olağanüstü kurultay' sesleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger 'Olağanüstü bir Kurultay yapalım. Kongrelerimizi bir yıl erteleyelim' diyerek kurultay çağrısı yaptı

TIMETURK | HABER MERKEZİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Yurt gazetesi'nden Mustafa Ülkü Caner'e konuştu.

Aksünger, "CHP olağan, normal koşullara uygun yöntem ve yollar ile ülkedeki olumsuzlukları ortadan kaldırabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

- Biz de aslında bu olağanüstü olayı partide de olağanüstü hareketlerle karşılamamız gerekir. Olağan davranarak, hayatı normalmiş gibi görerek bir şey yapmak mümkün değil. O günlerde bunu aslında dillendirmiştim. Olağanüstü kurultay olması gerektiğini şundan söylemiştim. Bir genel Başkan tartışması yok partimizin. Bu mevzu bahis değil. Ama şu var. Olağan Kurultay kararından ve Adalet yürüyüşünden önce söylemiştim. Olağanüstü bir Kurultay yapalım. Kongrelerimizi 1 yıl erteleyelim. Tüm örgüt bence mutabık olacaktır bunda. Taban da buna bence mutlaka onay verecektir.

NEDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY?



Türkiye anormal şartlarda çünkü su anda. Partinin kendi iç meselelerine değil, memleket meselelerine odaklanması açısından bu çok önemlidir. Adalet yürüyüşünden sonra bu daha da keskinleşti. Bu tabii benim şahsi fikrimdir. Burada ben örgütün de elinin rahat olacağını düşünüyorum. Seçilmiş bir hikayenin yürümesi gerekiyor. Şu anda kim hangi koltuğa oturuyor sevdası içerisinde olmak ülkenin gidişatına ters olacaktır. O yüzden ben Olağanüstü Kurultayın geç kalınmış bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Olağanüstü kurultayın seçimli olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.

BU DÜŞÜNCEDEKİ TEMEL SEBEP KILIÇDAROĞLU MU?



Bu düşüncenizde Adalet Yürüyüşü sonrası Genel Başkan olarak yürüyüşe başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşle birlikte liderliğini pekiştirmesinin bir rolü var mı?

- Bundan sonra Genel Başkan'ın eli daha kuvvetli ve CHP'nin elinin daha kuvvetli olması için bunu istiyorum ben. Onun etkisi büyüktür.

Önemli olan tekrar demokratik parlamenter sisteme geçişin önünü açmak mı?

- Mevcut parlamenter sistemin de içindeki bir sürü kırık ayaklarının düzeltilmesi ihtiyacı var. Ve güçlendirilmesi ihtiyacı var. Ve en önemli konu bence kuvvetler ayrılığının tekrar tesisine ihtiyaç var. Yani Yasama, Yürütme ve Yargının gerçekten bağımsızlığına ihtiyaç var. Polanyada hakimlerin bir kısmını parlamento seçsin diye yasa teklif edilince milyonlar sokakta yürüdü. İşte böyle bir bilinç gerekli. Bu yoksa tek adam işi gelirse burada ne adaletten, ne demokrasiden, bağımsız yargıdan ne de önümüzdeki süreçte ortak yaşamdan bahsedebiliriz.

OLĞANÜSTÜ KURULTAYA NE ZAMAN GİDİLİR?



Sizce ne kadar süre içinde Olağanüstü Kurultaya gidilebilir?

- Çok problem yok. Bir ay içerisinde biter bu konu. Genel Başkan ve tüm kademelerin eli güçleneceği için güçlü bir direniş kadrosu oluşur. Türkiye'nin en büyük mitingi olan Maltepe Mitingindeki milyonlarca coşkulu insanın bizden beklentilerini görüyoruz zaten. Bu coşku parti içindeki tartışmalarla kapatılmaması, örtülmemesi lazım. Toplumda direnişin cesaretini güçlendirmek lazım. Yasal, anayasal barışçıl demokratik direnişten bahsediyorum. İnsanların beklentisi de bu. Bunun düşmemesi lazım. Mevcuttaki Kurultay Delegasyonunun takdirinin kullanılmasıdır bu. Burada ön seçim gibi konuları söz konusu değil. Şartlarımız olağanüstü. Bu koşullarda 6-9 ay kaybetme lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki OHAL Cumhuriyet Halk Partisi'nde de OHAL'i zorunlu kılıyor.