04.02.2017 17:31:58

CHP'de görev değişimi

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığına Okan Aladağ getirildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığına Okan Aladağ getirildi.CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Eğitim durumu dolayısıyla görevi bırakan eski Başkan Orçun Çalış'ın yerine 3 yıldır parti çatısında görev yapan Okan Aladağ getirildi. Devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için gayretle çalışacağını ifade eden yeni Başkan Okan Aladağ, "CHP'nin bir neferi olmak gerek önceki dönemler gerekse başkanlık dönemimde her zaman bana gurur vermiştir. Bundan sonrada bütün yol arkadaşlarımla beraber görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.