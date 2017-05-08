08.05.2017 19:53:53

CHP Belediye Başkanları toplantısı sona erdi

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, 'parti içi tartışmaları bir kenara koyarak, ortak dil kullanılması gerektiğine' vurgu yaptığı belirtildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "parti içi tartışmaları bir kenara koyarak ortak dil kullanılması gerektiğine" vurgu yaptığı bildirildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatı nedeniyle, Kayseri'deki cenaze törenine iştirak eden Kılıçdaroğlu, Hilton Garden Otel'deki belediye başkanları toplantısının son bölümüne katıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, kapanış konuşmasını yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ağırlıklı olarak halk oylaması sonuçlarına ve parti içi tartışmalara değindi.

Konuşmasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasında mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Referandum sonucunun meşru olmadığı"nın her alanda dillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Parti içi kavgaya yol açacak unsurlardan kaçınılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "ortak dil" vurgusu yaptı. Hiç kimsenin CHP'ye zarar veremeyeceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse CHP'nin üzerinde değildir. Biz, kişi partisi değil, kadro partisiyiz. Herkes ona göre ortak bir dil kullanmalı." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşla yakın temas kurun"

Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "Hayır" oyu veren yüzde 49'luk oranın korunup, yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, belediye başkanlarından, vatandaşlarla yakın temas kurmalarını, ziyaretler gerçekleştirmelerini istedi.

Toplantıda söz alan bazı belediye başkanları da tartışmaların partiye zarar verdiğini belirterek, partinin bir an önce bunlardan kurtulup, 2019'a hazırlanması gerektiğini ifade etti.