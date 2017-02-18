18.02.2017 15:19:39

CHP Ardahan teşkilatı referandum kampanyasına start verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Örgütü, 16 Nisanda yapılacak olan referandum için alan çalışmalarının startını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Örgütü, 16 Nisanda yapılacak olan referandum için alan çalışmalarının startını verdi.16 Nisan'da yapılacak olan referanduma doğru yaklaştıkça partiler de çalışmalarına start vermeye başladı. Referandumda 'hayır' oyu için mücadele edecek olan Cumhuriyet Halk Partisinin Ardahan İl Teşkilatı da seçim için resmen start verdi. CHP İl Başkanı Yalçın Taştan başkanlığında parti binasında bir araya gelen il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile partililer seçim çalışma programını belirledi.İl Başkanı Taştan, getirilen bu sistemin bir başkanlık sistemi olmadığını söyleyerek, "Getirilen bu sistem bir başkanlık sistemi değildir, açıkça diktatörlük ve tek adam rejimidir. Yapılan değişiklik bir hükümet sistemi değişikliği değildir, rejim değişikliğidir. Egemenliğin halktan alınıp tek bir kişinin eline vermek otoriter bir rejim oluşturmak amaçlanmaktadır. Yapılmak istenilen değişiklikle egemenlik artık millete ait değildir, şahsa aittir. Yapılmak istenen güçler ayrılığı rejimi değildir, Güçleri bir kişinin Cumhurbaşkanının elinde toplayan bir rejimdir. Cumhurbaşkanı hem yürütmeyi hem yasamayı hem de yargıyı ele geçirdiği bir dikta rejimidir. Önerilen rejimde denge ve denetleme mekanizmaları yoktur. Getirilmek istenilen rejimde Cumhurbaşkanı hem parti üyesi hem de isterse Genel başkan olabilecek parti genel başkanı olarak milletvekili listelerini yapabilecek, partisinin grup başkan olacak, parti başkanı olarak yüksek yargıçları atayacak yargı siyasetin emrine verilecek Cumhurbaşkanı partili olduğu için tarafsız olması mümkün olmayacak, parti devletine dönüşmesine anayasayla verilmiş olacak." diye konuştu.Taştan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamiminde ifade ettiği, 'Milletin Bağımsızlığını Yine Milletin Azim ve Kararlılığı Kurtaracaktır' sözünü hatırlatarak, "Değerli arkadaşlar getirilmek istenilen değişiklik denildiği gibi bir hükümet etme değişikliği değildir, bir rejim değişikliğidir. Bundan dolayı bizler CHP'liler yapılmak istenilen değişikliğe hayır diyoruz. 16 Nisan'da halkımızla birlikte getirilmek istenilen bu dikta rejimine sandıkta gerekli cevabı hayır oylarıyla vereceğimize inancımız tamdır." dedi.