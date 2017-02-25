25.02.2017 22:55:41

CHP Antalya Milletvekili Baykal:

'Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de tek adamlık dönemini getirmek istiyorlar, milletimiz buna izin vermeyecek'

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de tek adamlık dönemini getirmek istiyorlar, milletimiz buna izin vermeyecek." dedi.

Baykal, partisinin Uşak il teşkilatı tarafından düzenlenen "Anayasa Değişikliğine Hayır" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Nisan'da geleceğiyle ilgili bir oylamaya gideceğini söyledi.

Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de "tek adamlık dönemi"nin getirilmek istenildiğini ileri süren Baykal, TBMM'nin etkisizleştirildiğini, yetkilerinin kısıtlandığını savundu.

Halk oylamasında milletin "Hayır" oyuyla Anayasa değişikliğini kabul etmeyeceğini iddia eden Baykal, "Hiçbir ülkenin kaderi bir kişiye emanet edilemez. Çünkü insanoğlu şaşar, hata yapabilir. 16 Nisan referandumunda eğer anayasa değişikliği kabul edilirse tek adamlık dönemi başlayacak." dedi.

Hükümetin iç ve dış politikalarını eleştiren Baykal, "Ergenekon, Balyoz davalarını hatırlayın, kurmaca delillerle, gizli tanıklarla insanları hapse attılar, sonra hata yaptıklarını anladılar. Yani eğer bu Anayasa değişikliği geçerse, milletin karar merci TBMM yetkilerini başkana devrederse, Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girer." ifadesini kullandı.

Baykal, halk oylamasında milletin en doğru kararı vereceğini belirterek, partililerin kapı kapı dolaşarak Anayasa değişikliği maddelerini anlatmasını istedi.



