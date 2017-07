14.07.2017 15:35:42

CHP 15 Temmuz etkinliklerine katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde TBMM'de yapılacak etkinliklere katılacaklarını ve burada Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yapacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, 15 Temmuz'la ilgili kendilerine 13 Temmuz itibariyle 14.30'da davetiye geldiğini belirterek, "Bu davetiyede 16 Temmuz sabaha karşı gece yarısı saat 00.13'te birinci Meclisin önünde başlayan Milli Birlik Yürüyüşüyle daha sonra bugünkü Meclise gelinip saat 02.32'de orada yapılacak protokol konuşmaları ve devamını anlatan bir davetiye. Biz başından beri 15 Temmuz'a karşı direnişte gazi Meclisin bir kere daha kararlı ve cesaretli duruşuyla gazi Meclis olduğunu tescillediğini ifade etmiştik. TBMM o gece büyük bir direnç gösterdi. Hepimiz oradaydık, bombaların altındaydık" diye konuştu.



"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ KONUŞMA YAPACAK"



Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacaklarını kaydeden Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Parti ayrımları gözetmeden meclisin kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece demokrasiyi savunma konusunda. Biz bunu ortadan kaldırmayacak, bunu yok etmeyecek, bunu anlayacak, ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde 15 Temmuz Cumartesi günü gündüz genel kurulda hazır bulunacağız bütün milletvekillerimizle ve Sayın Genel Başkanımız orada bir konuşma yapacak. Daha sonra 16 Temmuz sabaha karşı 1. Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımızla ve bütün milletvekillerimizle birlikte hazır olacağız. Oradan bugünkü Meclise o günün gazi Meclisinden bugün 15 Temmuz'a karşı bombaların altında direnen bugünkü meclise yürüyeceğiz. Bu resmi tören içerisinde yer alacağız. Meclis'teki sabaha karşı yapılacak konuşmada da liderlerin konuşmasında da Sayın Genel Başkanımız konuşma yapacak. Bu programa katılacağız. TBMM'nin her ne kadar gecikmeli gönderilen üzerinde çeşitli tartışmalara neden olduktan sonra hazırlanıp gönderilen şık olmayan bir davetle bildirilmiş olsa da 15 Temmuz, TBMM'nin halkla beraber demokrasiyi savunma konusunda kararlı direnişinin bir ifadesidir ve o günü kutlamak, anmak en fazla TBMM'nin hakkıdır. Bu çerçevede Meclisin etkinliklerinin içerisinde aktif bir şekilde yer alacağız. Ayrıca bütün halkımızı bu anmaya katılmaya da davet ediyoruz. Ulus'tan itibaren o yürüyüşle birlikte bugünkü Meclis'te bütün vatandaşlarımızı darbeye karşı demokrasiyi savunma konusunda bu kararlı duruş çerçevesinde hazır bulunmaları bizleri mutlu edecektir."



"HERKESİ SÜRECİ PROVOKE ETMEYE DÖNÜK EYLEMLERDEN, TUTUMLARDAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ"



15 Temmuz'un bir bütünleşmeyi ifade etmesi gerektiğini vurgulayan Tezcan, "15 Temmuz ayrışmayı ifade etmemelidir. 15 Temmuz'u anmaya dönük hiçbir program ve adımın ayrışmayı teşvik ve tahrik edecek dil, üslup ve biçimden uzak tutulması çok büyük önem taşıyor. Bu noktada gerek programın devamında gerek o gün Ulus'tan başlayıp halkın katılacağı Meclis'teki çalışmalara ve bütün program içerisinde herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde davranması gerekir. Provokasyonlara sebep olmayacak üst düzeyde özen göstermek bu çerçevede önem taşıyor. Bu noktada herkesi süreci provoke etmeye dönük eylemlerden, tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Özellikle de hükümetin bu tip provokasyona eylem ve tutumlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi beklentisi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki 15 Temmuz etkinliklerine katılmayacağını açıkladığının hatırlatılması üzerine, "İletişimsizlik de yok, görüş ayrılığı da yok. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Arkadaşımız davetin ilk şekli çerçevesindeki duruma göre kendi bakış açısı tahmini çerçevesinde sorulan bir soruya cevap vermiştir. Yoksa herhangi bir iletişimsizlik yok. Yeni gelen davet üzerine yapılan değerlendirme sonucu verilen karar" dedi.