SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
CHP 15 Temmuz etkinliklerine katılacak
14.07.2017 15:35:42

CHP 15 Temmuz etkinliklerine katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde TBMM'de yapılacak etkinliklere katılacaklarını ve burada Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yapacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, 15 Temmuz'la ilgili kendilerine 13 Temmuz itibariyle 14.30'da davetiye geldiğini belirterek, "Bu davetiyede 16 Temmuz sabaha karşı gece yarısı saat 00.13'te birinci Meclisin önünde başlayan Milli Birlik Yürüyüşüyle daha sonra bugünkü Meclise gelinip saat 02.32'de orada yapılacak protokol konuşmaları ve devamını anlatan bir davetiye. Biz başından beri 15 Temmuz'a karşı direnişte gazi Meclisin bir kere daha kararlı ve cesaretli duruşuyla gazi Meclis olduğunu tescillediğini ifade etmiştik. TBMM o gece büyük bir direnç gösterdi. Hepimiz oradaydık, bombaların altındaydık" diye konuştu.

"SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ KONUŞMA YAPACAK"

Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacaklarını kaydeden Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Parti ayrımları gözetmeden meclisin kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece demokrasiyi savunma konusunda. Biz bunu ortadan kaldırmayacak, bunu yok etmeyecek, bunu anlayacak, ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde 15 Temmuz Cumartesi günü gündüz genel kurulda hazır bulunacağız bütün milletvekillerimizle ve Sayın Genel Başkanımız orada bir konuşma yapacak. Daha sonra 16 Temmuz sabaha karşı 1. Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımızla ve bütün milletvekillerimizle birlikte hazır olacağız. Oradan bugünkü Meclise o günün gazi Meclisinden bugün 15 Temmuz'a karşı bombaların altında direnen bugünkü meclise yürüyeceğiz. Bu resmi tören içerisinde yer alacağız. Meclis'teki sabaha karşı yapılacak konuşmada da liderlerin konuşmasında da Sayın Genel Başkanımız konuşma yapacak. Bu programa katılacağız. TBMM'nin her ne kadar gecikmeli gönderilen üzerinde çeşitli tartışmalara neden olduktan sonra hazırlanıp gönderilen şık olmayan bir davetle bildirilmiş olsa da 15 Temmuz, TBMM'nin halkla beraber demokrasiyi savunma konusunda kararlı direnişinin bir ifadesidir ve o günü kutlamak, anmak en fazla TBMM'nin hakkıdır. Bu çerçevede Meclisin etkinliklerinin içerisinde aktif bir şekilde yer alacağız. Ayrıca bütün halkımızı bu anmaya katılmaya da davet ediyoruz. Ulus'tan itibaren o yürüyüşle birlikte bugünkü Meclis'te bütün vatandaşlarımızı darbeye karşı demokrasiyi savunma konusunda bu kararlı duruş çerçevesinde hazır bulunmaları bizleri mutlu edecektir."

"HERKESİ SÜRECİ PROVOKE ETMEYE DÖNÜK EYLEMLERDEN, TUTUMLARDAN KAÇINMAYA DAVET EDİYORUZ"

15 Temmuz'un bir bütünleşmeyi ifade etmesi gerektiğini vurgulayan Tezcan, "15 Temmuz ayrışmayı ifade etmemelidir. 15 Temmuz'u anmaya dönük hiçbir program ve adımın ayrışmayı teşvik ve tahrik edecek dil, üslup ve biçimden uzak tutulması çok büyük önem taşıyor. Bu noktada gerek programın devamında gerek o gün Ulus'tan başlayıp halkın katılacağı Meclis'teki çalışmalara ve bütün program içerisinde herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde davranması gerekir. Provokasyonlara sebep olmayacak üst düzeyde özen göstermek bu çerçevede önem taşıyor. Bu noktada herkesi süreci provoke etmeye dönük eylemlerden, tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Özellikle de hükümetin bu tip provokasyona eylem ve tutumlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi beklentisi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki 15 Temmuz etkinliklerine katılmayacağını açıkladığının hatırlatılması üzerine, "İletişimsizlik de yok, görüş ayrılığı da yok. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Arkadaşımız davetin ilk şekli çerçevesindeki duruma göre kendi bakış açısı tahmini çerçevesinde sorulan bir soruya cevap vermiştir. Yoksa herhangi bir iletişimsizlik yok. Yeni gelen davet üzerine yapılan değerlendirme sonucu verilen karar" dedi.


    YORUM YAZ
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım hazırlığı
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım hazırlığı
Çin'in Kuzey Kore'yi dizginlemek için yeterince çaba göstermediğini düşünen ABD yönetimi, bu ülkeyle iş yapan küçük ölçekli Çinli şirketlere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
14.07.2017 16:09:02
Geçmediği köprüden ceza yedi
Geçmediği köprüden ceza yedi
Manisa'nın Demirci ilçesinde çobanlık yapan Özcan Akkaya, hiç geçmediğini iddia ettiği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobili ile kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza yedi.
14.07.2017 16:06:47
Katar'a ilk kez ihraç edilecek
Katar'a ilk kez ihraç edilecek
Mersin'de üretilen Eğriçayır balı bu yıl ilk kez Katar'a ihraç edilecek. Bal üreticisi büyüyen ihracat pazarından ve artan rekolteden memnun.
14.07.2017 16:04:16
Denizli'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
14.07.2017 16:01:00
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler darp edildi
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler darp edildi
İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını yasaklamasına tepki göstererek camiye girmek isteyen Filistinliler polis tarafından darp edildi.
14.07.2017 16:00:31
Anne kıza pompalı tüfekle saldırı
Anne kıza pompalı tüfekle saldırı
Gaziantep'te parkta anne ve kızı pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan ise sosyal medyadan pişman olmadığını yazdı.
14.07.2017 16:00:02
Kenya'da derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi
Kenya'da derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi
Kenya'da halkın yarıdan fazlası derme çatma barakalarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
14.07.2017 15:49:34
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Suriye açıklaması
ABD'den Suriye açıklaması
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Esrar kıtlığı yaşandı, acil durum ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
Erdoğan’ı 15 Temmuz’da İstanbul’a getiren pilot THY’den atıldı
Erdoğan’ı 15 Temmuz’da İstanbul’a getiren pilot THY’den atıldı
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Bakan Işık, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Adliyede tutuklanınca kaçmak istedi
Adliyede tutuklanınca kaçmak istedi
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan Prensi yaşamını yitirdi
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
Almanya'dan tepki çeken polislere ödül
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
FETÖ'cüler duruşmada Erdoğan'ın avukatlarını tehdit etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları