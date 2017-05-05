05.05.2017 17:51:30

Cezayir'deki genel seçimler

Barış Toplumu Hareketi lideri Mukri:- 'Bu sonuçlar, ne beklenen oranları ne de halkın iradesini yansıtmıyor'

Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin lideri Abdurrezzak Mukri, genel seçimlerin sonuçlarının ne beklenen oranları ne de halkın iradesini yansıtmadığını ileri sürdü.

Mukri, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere katılım oranının yüzde 25'i geçmediğine işaret ederek, "Bu sonuçlar, ne beklenen oranları ne de halkın iradesini yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Seçime katılım oranlarının "şişirilmiş" olduğunu ve bunu fark ettiklerini öne süren Mukri, "Seçimlerde yeni hile yöntemleri ortaya çıktı. Seçmenin oylarının çalınması için talimatlar verilmiş. Anayasa Konseyine sunacağımız çok sayıda itirazımız var ancak birçok ihlal hakkında ise somut delile sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, başkentte düzenlediği basın toplantısında, dünkü genel seçimlere katılım oranını yüzde 38,25 olarak açıklamıştı. Bedevi, seçimden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika liderliğindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) birinci çıktığını söylemişti.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, 462 sandalyeli Meclis'te FLN'nin 164 milletvekilliği kazandığını belirten Bedevi, Buteflika yanlısı partilerden Ulusal Demokratik Birlik'in (RDN) de 97 sandalye elde ettiğini aktarmıştı.

Bedevi, muhalif kanattan İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin 33 milletvekili çıkardığını bildirirken, diğer partilerin sandalye dağılımını şöyle sıralamıştı:

"Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi 19, Adalet ve Kalkınma Cephesi 15, Gelecek Cephesi 14, Sosyalist Güçler Cephesi 14, Kültür ve Demokrasi İçin Birlik 9, İşçi Partisi 11, bağımsızlar 28."