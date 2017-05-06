06.05.2017 20:39:37

Cezayir'de genel seçimler

Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri:- 'Seçimlerde sahtekarlık yapılmasaydı, Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) açık başarısızlığından sonra hareketimiz ülkedeki birinci güç olacaktı. Herkes, illerin büyük kısmında sonuçlarda yapılan oynamanın ilk kurbanının partimiz olduğunu biliyor'

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi, seçimlerde sahtekarlık yapıldığını iddia ederek aksi halde seçimlerden en güçlü siyasi güç olarak çıkacaklarını söyledi.

Hareketin Başkanı Abdulaziz Mukri, düzenlediği basın toplantısında, "Seçimlerde sahtekarlık yapılmasaydı, Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) açık başarısızlığından sonra hareketimiz ülkedeki birinci güç olacaktı. Herkes, illerin büyük kısmında sonuçlarda yapılan oynamanın ilk kurbanının partimiz olduğunu biliyor." dedi.

Mukri, seçim sonuçlarının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ülkedeki siyasi rejimin değişmediğini, devlet ve uzlaşma fikrinden uzak olduğunu gösterdiğini, bu durumun da kendilerine daha büyük bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi dün yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilirliğinden şüphe duyanların Seçim Denetleme Komisyonuna şikayet dilekçesi vermesi ya da Anayasa Konseyine iptal başvurusu yapması gerektiğini söylemişti.

Cezayir'de önceki gün gerçekleşen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yanlısı FLN ve Ulusal Demokratik Birlik (RDN) parlamentoda çoğunluk sağladı.