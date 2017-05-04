05.05.2017 00:24:17

Cezayir'de genel seçimler

Oy verme işlemi sona erdi

Cezayir'de, bir saatlik uzatmanın ardından oy verme işleminin sona erdiği bildirildi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine başlandığı ve seçimlere katılım oranı ile sonuçların ilerleyen saatlerde İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi tarafından açıklanacağı belirtildi.

Seçim İzleme Komisyonu Başkanı Abdulvehhab Derbal, daha önce yaptığı açıklamada, oy verme işlemi devam ederken 328 ihbar aldıklarını bunlardan 16'sının kamu hukukuyla ilgili olduğu için başsavcılığa sevk edildiğini kaydetmişti.

Gün içinde de pek çok muhalif parti, "hükümet yanlısı partiler lehine sonuçlarla oynanması ve kendi gözlemcilerinin işlerini yapmasına engel olunması" şeklinde ihlaller yaşandığını duyurmuştu.

Yaklaşık 23 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Cezayir'de parlamentoya 462 milletvekili seçilmesi bekleniyor.

Seçimlerde 462 sandalye için 35 siyasi partiden yaklaşık 4 bini kadın, 12 binden fazla aday yarışıyor.

Seçimlere katılan partilerin sayısı göz önüne alındığında partilerden herhangi birinin parlamentoda çoğunluğu sağlamasının mümkün olmadığı belirtilirken, yarışın, 4'ü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yanlısı olmak üzere 11 parti arasında geçmesi öngörülüyor.