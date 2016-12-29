29.12.2016 07:09:43

Cezaevlerinde kaç IŞİD'li var?

Adalet Bakanlığı, Türkiye'de cezaevlerinde 513 IŞİD üyesinin olduğunu açıkladı...

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı, Türkiye'de IŞİD'e üye olduğu iddiasıyla cezaevinde 513 tutuklunun ve 7 hükümlünün bulunduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 13 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na soru önergesi vererek, Türkiye'de IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla kaç kişinin yargılandığını ve cezaevinde kaç kişinin bulunduğunu sordu.

274'Ü YABANCI UYRUKLU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtına göre, 19 Temmuz itibarıyla IŞİD'e mensup 513 tutuklu ve 7 hükümlü var. Bunlardan 274'ü ise yabancı uyruklu. Bakanlığın verdiği yanıtta, IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen, tutuksuz yargılanan ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlananlara ilişkin bir istatistiğin bulunmadığı belirtilirken, cezaevinden firar eden kimsenin de olmadığı ifade edildi.

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