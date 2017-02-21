21.02.2017 09:53:46

Cezaevine telefon sokmayan çalışan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı

Bursa'da jandarma ekipleri, cezaevlerinde kuş uçurtmuyor. Ceza evine cep telefonu sokmaya çalışırken, gözaltına alınan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı.

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Bursa'da jandarma ekipleri, cezaevlerinde kuş uçurtmuyor. Ceza evine cep telefonu sokmaya çalışırken, gözaltına alınan 'bylock' kullanıcısı avukat tutuklandı.Bursa'nın Yenişehir Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Ceza evi'nde 15 Temmuz sürecinden sonra artan hassasiyetle birlikte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bursa Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Birliği takviye olarak da ceza evinde görevlendiril. FETÖ kapsamında tutuklu bulunan Gürsu eski emniyet amiri K.K.'yı ziyarete gelen Avukat M.Y. içeriye cep telefonu sokmaya çalışırken yakalandı.Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca telefona el koyularak hakkında işlem başlatılan M.Y., FETÖ bağlantılı olarak 'bylock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.