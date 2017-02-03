03.02.2017 12:40:00

Cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

Bilecik'te önceki gün cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.

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Bilecik'te önceki gün cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunca, 1 Şubat günü Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine sevk işlemleri yapılmakta olan Y.Ö. isimli hükümlü cezaevinden firar etti. İhbar üzerine harekete geçen Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçış istikametini belirlediği şahsı 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalayarak firar olayını sonlandırdı. Firarı şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.