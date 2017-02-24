24.02.2017 10:36:33

Cezaevinde yangın tatbikatı

Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

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Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.Senaryo gereği, Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri cezaevinde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Cezaevine itfaiyenin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı. Cezaevinde çıkan yangına müdahale, dumandan etkilenin mahkum ve personele sağlık müdahalesi gerçeği aratmadı.Tatbikatın son bulmasının ardından itfaiye, ambulans ve polis araçları cezaevinden ayrıldı.