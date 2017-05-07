07.05.2017 23:22:00

Cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevinde isyan çıktı

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Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın Cezaevinde isyan çıktı. Aralarında gardiyanların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.