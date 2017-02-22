22.02.2017 14:55:35

Cezaevi firarisi hükümlü adliyeden de kaçtı

İzmir'de çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden hükümlü, yakalandıktan sonra getirildiği adliyede de kaçtı.

Hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı suçlarından 14 yıl 8 ay hapis cezası alarak Ödemiş Cezaevine konulan Çağlar A. (35), 18 Ocak'ta cezaevinden firar etti. Polis ekiplerince yakalanan zanlı İzmir Adliyesine getirildi.

Bu sırada yeniden kaçan Çağlar A'yı yakalamak için polis ekipleri havaya ateş etti.

Adliye civarında esnaflık yapan Taşkın Koç (44) ile emekli polis memuru Cabbar İmran'ın (64) ayağına çelme takarak yere düşürdüğü Çağlar A, polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Çalar A, polis ekiplerine ''Kızımı çok özledim geri gelecektim ağabey.'' dedi.

Zanlıyı yakalayan Taşkın Koç, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, ''Silah sesini duyunca kaçan kişiyi gördüm. Arabanın arkasına saklanıp yanıma geldiği sırada ayağına çelme taktım. Sağ olsun Cabbar ağabey de yardım etti. Üstüne atladık ve polise teslim ettik.'' dedi.

Hükümlü, polis ekiplerince elleri kelepçelenerek tekrar adliyeye götürüldü.