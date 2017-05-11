11.05.2017 13:31:56

Cezaevi firarisi 3 hırsız yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay, 6 yıl 1 ay ile 6 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Kayseri'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş 17 yıl 4 ay, 6 yıl 1 ay ile 6 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde bankalardan para çeken vatandaşları takip ederek, vatandaşların kullandıkları otoların camlarını kırıp yüklü miktar otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve aynı zamanda ikametlerden de hırsızlık olayları ile ilgili tanınan ailelere mensup şahısların Kayseri'de ev kiralayarak taşındıkları bilgisi alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şahısların Cengiz Topel Mahallesi 3799 sokak üzerinde bulunan iki katlı evde kaldıkları tespit edildi. Alınan izinler doğrultusunda ikamete yapılan operasyonda farklı illerden 7 ayrı hırsızlık olayından aranan ve 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (25), hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. (24) ile hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticaretinden 12 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K.'nin yakalandığı sırada kardeşi G.K.'ye ait nüfus cüzdanını ibraz etmesi nedeniyle de başkasına ait kimlik kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.Şahıslar, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.