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Ceylanpınar'da öğrenci servislerine park alanı
26.01.2017 18:42:14

Ceylanpınar'da öğrenci servislerine park alanı

Ceylanpınar Belediyesi tarafından okullar bölgesinde öğrenci servisleri için güvenli park alanı yapım çalışması başlatıldı.

Ceylanpınar Belediyesi tarafından okullar bölgesinde öğrenci servisleri için güvenli park alanı yapım çalışması başlatıldı.

Yenişehir mahallesinde okullar bölgesi olarak anılan bölgede öğrenci servislerinin park ve bekleme alan sorununun çözümü için çalışma başlatıldı. Belediyeye ait alanda başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen alana PMT malzemesi serilerek greyder yardımıyla düzeltme yapıldı. Silindir ile zemin sıkıştırılması yapılan alanda ilerleyen günlerde çevre duvarı ve kilitli parke taşı döşeme çalışması yapılacak. Çalışmalarla hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, öğrenci servisleri için güvenli bir park alanı oluşturduklarını söyledi. Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından güvenli park alanının hizmet vermeye başlayacağını belirten Altun, "Eğim ve öğretimin devam ettiği zamanlarda gerek ilçe merkezi ve gerekse ilçe kırsalından öğrencilerimizi getiren servisler öğrencileri bıraktıktan sonra okul çıkışına kadar cadde, sokak veya ilçe merkezinde gelişi güzel park etmektedirler. Bu da trafik yoğunluğuna ve görüntü kirliğine sebep olmaktadır. Belediyemizce bu sorunun giderilmesi için okullar bölgemizde boş bulunan alana zemin dolgusu yaptık. Yine bu alanın etrafını çevre duvarıyla çevireceğiz. Ayrıca park alanına personel görevlendirerek bu alanı güvenli hale getireceğiz" diye konuştu.

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