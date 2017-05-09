09.05.2017 17:23:43

Ceylanpınar'da Kilitli Parke Taşı Döşenmeye Başladı

Ceylanpınar ilçe merkezinde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. 400 bin metre kare bir alan belediye ekiplerince kilitli parke taşı ile döşenecek.

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Ceylanpınar ilçe merkezinde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. 400 bin metre kare bir alan belediye ekiplerince kilitli parke taşı ile döşenecek.Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atilla, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Söz verdikleri gibi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Atilla, iki mahallede çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çamursuz bir tek sokak kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Atilla, "Bahçelievler ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına başladık. Hedefimiz 400 bin metre kare kilitli parke taşı döşemek. Böylece mahallelerimizi çamurdan kurtarmak. İnşallah kışın 2-3 ayı hariç diğer ayların tamamında bu çalışmalara devam edeceğiz. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Yola devam hizmete devam diyoruz." diye konuştu. Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden ve eski muhtar Abit Çatak, mahallede devam eden çalışmalardan dolayı Başkan Atilla'ya teşekkür etti. Belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını anlatan Çatak, "Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Başkanımızın ve belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Başkanımızın ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çok güzel çalışmaları var" dedi.