20.02.2017 09:11:17

Ceylanpınar Belediyespor'dan buruk galibiyet

Süper Amatör Lig'inde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa Güvenspor'u 4-1 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Süper Amatör Lig'inde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor kendi evinde ağırladığı Şanlıurfa Güvenspor'u 4-1 mağlup etti.Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü kendi sahasında Şanlıurfa Güvenspor'u ağırladı. Ceylanpınar Belediyespor oyuncuları sahaya hafta başında vefat eden kulüp yöneticilerinden Halef Yaşlı'nın "Seni unutmayacağız Halef Başkan" yazılı pankartıyla çıktı.Hakemin düdüğüyle başlayan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti. İki takım ilk yarının sonunda soyunma odalarına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise goller arka arkaya geldi. Çekişmeli geçen maçı Ceylanpınar Belediyespor 4-1 rakibi Şanlıurfa Güvensporu mağlup ederek kazandı.Maç öncesi açıklama yapan Ceylanpınar Belediyespor Kulüp Başkanı Hidayet Dik, maça buruk başladıklarını söyledi. Hafta başında kulüp yöneticilerinden Halef Yaşlı'nın vefat ettiğini belirten Dik, "Ani bir ölümle kulüp yöneticilerimizden Halep Yaşlı ağabeyimizi kaybettik. Bu onsuz çıkacağımız ilk maç. Onun anısını yaşatmak üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Cuma günü açılışı yapılan Cumhuriyet Mahallesi Spor kompleksinin adı Halef Yaşlı olması için Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya talebimizi ilettik. Sağ olsun kendisi de hemen onay verdi. İnşallah semt spor kompleksimizin ismi Halef Yaşlı olacak. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.Vefat eden kulüp yöneticisi Halef Yaşlı'nın oğlu Hüseyin Yaşlı da hüzünlü olduklarını belirterek, "Bİzim için de buruk bir maç oldu. Takımın babam olmadan çıktığı ilk maç. Ruhu şad olsun. Biz onu unutmadık asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Belediye Başkanlarımıza ve Kulüp Başkanımız Hidayet Dik'e de çok teşekkür ediyorum. Her zaman varlıklarını hissettirdiler"ifadelerini kullandı