21.02.2017 18:39:42

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla:

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Viranşehir ilçesinde terör saldırısında şehit olan Mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin taziyesine katıldı.Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesinde taziyeleri kabul eden Kete ailesini ziyaret eden Başkan Atilla, başsağlığı dileklerinde bulundu. Taziye ziyaretinde şehit Mahalle bekçisi İbrahim Kete'ye Allah'tan rahmet dileyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, burada bir konuşma yaptı.Acılı aileye başsağlığı dileyen Başkan Atilla, "Allah onun mekanını cennet etsin, Allah rahmet etsin. Bu kardeşimizin bağlı bulunduğu Baggara aşireti akrabamız olan bir aşiret. Şanlıurfa'nın her ilçesinde hemen hemen kolu bulunan ve yüzyıllardır bu coğrafyanın topraklarında bulunan bir aşirettir. Baggara aşireti Osmanlı döneminde devletinin yanında olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olmaya devem etmiş bir aşirettir" dedi.'İbrahim Kete hepimizin kardeşidir'"Baggaralı İbrahim Kete kardeşimiz yalnız değil burada bulunan herkesin çocuğudur" diyen Başkan Atilla şunları söyledi:"İbrahim, Hepimizin kardeşidir. Şehitlik her insana nasip olmaz. Şehitlik çok ali bir mertebedir ve onlar Peygamberlere komşudurlar. Bu şeref kimseye kolay kolay nasip olmaz. Allah ona nasip etti. Rabbim bizleri onun şefaatine nail kılsın."Başkan Atilla, 'Hepimiz Şehit Olmaya Hazırız'Terör örgütünün sonunun geleceğini belirten Başkan Atilla, "Allah birlik ve beraberliğimizi devam ettirsin. Allah'ın izniyle bu terör örgütünün sonu gelecektir. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Ben de şehit olmaya hazırım. Çünkü bu topraklar bedava alınmadı. Bu toprakların her santimetresinde şehitlerimizin kanı vardır. Bizler başka ülkelere benzemeyiz, bizleri kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini çakal terör örgütlerinin eline teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.