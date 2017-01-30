30.01.2017 10:05:32

Ceylanların Bileği Bükülmüyor

Süper Amatör Lig'de mücadele veren ve üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını sevince boğan Ceylanpınar Belediyespor, ligin 15'inci haftasında karşılaştığı Viranşehirspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

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Süper Amatör Lig'de mücadele veren ve üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını sevince boğan Ceylanpınar Belediyespor, ligin 15'inci haftasında karşılaştığı Viranşehirspor'u 2-1 yenmeyi başardı.Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor'un bileği bükülmüyor. Ligin bitimine 7 hafta kala zirve mücadelesini sürdüren Ceylanpınar Belediyespor, 15'inci haftada evinde ligin güçlü ekiplerinden Viranşehirspor'u ağırladı. Ceylanpınar İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Ceylanpınarlılar takımlarını yalnız bırakmadı. Hakemin başlama düdüğüyle beraber maça daha atak ve daha hızlı başlayan taraf Ceylanpınar Belediyespor oldu. Kısa süre içinde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım çok geçmeden skor tabelasını değiştiren golü, İsmail Öztürk'le buldu. Golden sonra ataklarını sıklaştıran mavi-beyazlılar ikinci golü bulamadı ve Öztürk'ün attığı gol ilk yarınında skorunu tayin etti.İlk yarıda başka gol olmayınca Ceylanlar soyunma odasına 1-0 galip gitti. İkinci yarının başlamasıyla Ceylanpınar Belediyespor ikinci golü bulmak için rakip kaleye yüklenmeye başladı. İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi ekipte, atışı kaptan Kerim yaptı. Bu futbolcunun vuruşuyla fark 2'ye çıktı. Konuk ekip Viranşehirspor, kalan dakikalarda farkı 1'e indirse de puan almaları için yeterli olmadı. Ev sahibi takım, 2-1 kazandı.