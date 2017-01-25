25.01.2017 19:40:55

Çeyiz alışverişine giderken uçuruma yuvarlandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil içerisinde bulunan 2 kişinin ise çeyiz alışverişine gittiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak-Bodrum karayolunda, yol genişletme çalışmaları nedeniyle tek yönden verilen yolun trafiğe kapalı olan kısmına giren Harun Erdoğan yönetimindeki 48 TR 862 plakalı araç ile Sebahattin Akyol'un kullandığı 48 LG 404 plakalı araç çarpıştı. Erdoğan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle 70 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Uçurumdan yuvarlanan otomobili kullanan Erdoğan ve yolcu koltuğunda oturan Esra Öztaş yaralandı. Diğer aracın şoförü Akyol ise yüzünün çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı. Uçurumdan yuvarlanan araç içerisinde bulunan nişanlı çiftin şubat ayında yapacakları düğün için çeyiz alışverişine çıktıkları öğrenildi. Trafik ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.(Eren Ayhan /İHA)