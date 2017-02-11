12.02.2017 12:01:04

Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarının ilk 'kent buluşması' sinema alanında gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyal aktiviteler konusunda da daha iyi hizmet sunma amacıyla faaliyete geçirdiği 'Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları'nın ilk yüz yüze etkinliği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyal aktiviteler konusunda da daha iyi hizmet sunma amacıyla faaliyete geçirdiği "Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları"nın ilk yüz yüze etkinliği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.İlk aşamada sinema, kitap, fotoğrafçılık ve tarih topluluklarından oluşturulan Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları, 2017 Ocak ayı itibariyle çevrimiçi olarak bilgisayar başından gerçekleştirilen e-seminerler ve öğrencileri hem uzmanlarla hem de topluluklarıyla yüz yüze bir araya getirecek olan "kent buluşmaları" ile öğrencilerle etkileşimi arttırmak ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek hedefiyle yola çıktı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yüz yüze öğrenimin yanında bir araya gelip sosyalleşme fırsatı da sunan kent buluşmalarının ilki, sinema topluluğu yürütücüsü ve Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Engin Kılıçatan'ın film okuma etkinliği ile gerçekleşti.Sinema topluluğunun gerçekleştireceği etkinliklerden beklentinin film kültürü oluşturmanın da ötesinde, ileride bir takım pratik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve film yapabilme yetisinin kazanılması olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Kılıçatan, "E-seminerlerin yanında, bunlara eklemlenen kent buluşmalarında yüz yüze sinema atölyeleri gerçekleştireceğiz. İkisinin de ayrı önemi var fakat sinema söz konusu olduğunda, teorik bilgi kadar pratik bilgi de önemli. Kent buluşmalarıyla sizlerin pratik çalışmalara daha iyi kanalize olabileceğinizi düşünüyoruz" diyerek kent buluşmalarının önemini vurguladı."Her filmin okuması yapılmaz"Lütfi Ömer Akad'ın 1968 yapımı "Vesikalı Yarim" filminin okumasının yapıldığı etkinliğe, bu filmi seçmesinin sebeplerini anlatarak başlayan Öğr. Gör. Engin Kılıçatan, "Sinema tarihinde, okuması yapılabilecek yüzlerce filmden söz edilebilir fakat her filme, bugün yaklaştığımız şekilde yaklaşamayacaksınız. Film okuması, ne yaptığını bilen yönetmenlerin filmlerine uygulanabilir" dedi. Sinemada rastgelelik diye bir olguya yer olmadığını, filme dair bütün görsellerin "hoş göründü, güzel durdu" gibi açıklamalarla değil, muhakkak anlatımı ve içeriği destekleyici bir sebeple oluşturulduğunu vurgulayan Kılıçatan, "Hem kültürel yatkınlık açısından Türk filmi olsun istedim, hem de klasik Türk melodram sinemasından farklı yanları olduğu için "Vesikalı Yarim" filmini seçtim. Zaman içinde filme dair araştırmalarımla ve film üzerine yazan sinema araştırmacılarının da fikirleriyle birlikte derli toplu bir film çözümlemesi oluşturdum. Türk sinemasında bu bilinçle yapılmış bir filmin olması beni sevindirdi" diye konuştu.Kare kare incelenen filmin üzerinde hem açı/ölçek, hem senaryo/öykü, hem de içeriksel pek çok yorumda bulunulan etkinlik boyunca, öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı bulurken sinema ile ilgili temel sorulara yanıtlar verildi.