SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarının ilk 'kent buluşması' sinema alanında gerçekleştirildi
12.02.2017 12:01:04

Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarının ilk 'kent buluşması' sinema alanında gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyal aktiviteler konusunda da daha iyi hizmet sunma amacıyla faaliyete geçirdiği 'Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları'nın ilk yüz yüze etkinliği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin, öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyal aktiviteler konusunda da daha iyi hizmet sunma amacıyla faaliyete geçirdiği "Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları"nın ilk yüz yüze etkinliği, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

İlk aşamada sinema, kitap, fotoğrafçılık ve tarih topluluklarından oluşturulan Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları, 2017 Ocak ayı itibariyle çevrimiçi olarak bilgisayar başından gerçekleştirilen e-seminerler ve öğrencileri hem uzmanlarla hem de topluluklarıyla yüz yüze bir araya getirecek olan "kent buluşmaları" ile öğrencilerle etkileşimi arttırmak ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek hedefiyle yola çıktı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yüz yüze öğrenimin yanında bir araya gelip sosyalleşme fırsatı da sunan kent buluşmalarının ilki, sinema topluluğu yürütücüsü ve Anadolu Üniversitesi TV Yapım Merkezi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Engin Kılıçatan'ın film okuma etkinliği ile gerçekleşti.

Sinema topluluğunun gerçekleştireceği etkinliklerden beklentinin film kültürü oluşturmanın da ötesinde, ileride bir takım pratik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve film yapabilme yetisinin kazanılması olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Kılıçatan, "E-seminerlerin yanında, bunlara eklemlenen kent buluşmalarında yüz yüze sinema atölyeleri gerçekleştireceğiz. İkisinin de ayrı önemi var fakat sinema söz konusu olduğunda, teorik bilgi kadar pratik bilgi de önemli. Kent buluşmalarıyla sizlerin pratik çalışmalara daha iyi kanalize olabileceğinizi düşünüyoruz" diyerek kent buluşmalarının önemini vurguladı.

"Her filmin okuması yapılmaz"

Lütfi Ömer Akad'ın 1968 yapımı "Vesikalı Yarim" filminin okumasının yapıldığı etkinliğe, bu filmi seçmesinin sebeplerini anlatarak başlayan Öğr. Gör. Engin Kılıçatan, "Sinema tarihinde, okuması yapılabilecek yüzlerce filmden söz edilebilir fakat her filme, bugün yaklaştığımız şekilde yaklaşamayacaksınız. Film okuması, ne yaptığını bilen yönetmenlerin filmlerine uygulanabilir" dedi. Sinemada rastgelelik diye bir olguya yer olmadığını, filme dair bütün görsellerin "hoş göründü, güzel durdu" gibi açıklamalarla değil, muhakkak anlatımı ve içeriği destekleyici bir sebeple oluşturulduğunu vurgulayan Kılıçatan, "Hem kültürel yatkınlık açısından Türk filmi olsun istedim, hem de klasik Türk melodram sinemasından farklı yanları olduğu için "Vesikalı Yarim" filmini seçtim. Zaman içinde filme dair araştırmalarımla ve film üzerine yazan sinema araştırmacılarının da fikirleriyle birlikte derli toplu bir film çözümlemesi oluşturdum. Türk sinemasında bu bilinçle yapılmış bir filmin olması beni sevindirdi" diye konuştu.

Kare kare incelenen filmin üzerinde hem açı/ölçek, hem senaryo/öykü, hem de içeriksel pek çok yorumda bulunulan etkinlik boyunca, öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı bulurken sinema ile ilgili temel sorulara yanıtlar verildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Meclis, milyonları ilgilendiren teklif için mesai yapacak
Meclis, milyonları ilgilendiren teklif için mesai yapacak
Meclis bu hafta, milyonlarca Türk ve yabancılara önemli müjdeler getiren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak.
12.02.2017 12:17:08
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
12.02.2017 09:37:22
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.
12.02.2017 02:55:48
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
'5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz '5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı olacak' dedi.
11.02.2017 23:31:50
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.
11.02.2017 23:30:10
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları