21.02.2017 15:59:50

'Çevrem Sensin' bilinçlendirme semineri Konya'da yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kirliliğinden atık yönetimine, su kaynaklarının temizliğinden tasarrufuna kadar birçok konu hakkında toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 'Çevrem Sensin' semineri Konya'da gerçekleştirildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kirliliğinden atık yönetimine, su kaynaklarının temizliğinden tasarrufuna kadar birçok konu hakkında toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Çevrem Sensin" semineri Konya'da gerçekleştirildi.Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ise "Çevrem Sensin adı ile bir dizi program tertip ettik. 10 büyük şehirde 'Çevrem Sensin' etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi Konya oldu. Konya'da yapmazsak içimize sinmezdi, o yüzden de Konya'yı da listemizde bulundurduk. Sonra Konya Büyükşehir Belediyemiz ile irtibatımız oldu. O irtibatın neticesinde sağ olsunlar Büyükşehir Belediyemiz ev sahipliği yapmış oldu. Birlikte böyle bir programı hayata geçirmiş olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara ben teşekkür ederim" dedi.Doğayı tahrip etmeden gelişmenin önemini belirten Tuzcuoğlu, "Bugün dünyada çevre konuları çok önemli yer tutuyor. Gündemde de çok önemli yer tutuyor. Bakanlığımızın çevre ile ilgili birimimizde bir yıl içerisinde neler yapılıyor diye baktığımızda, bir yıl içerisinde sayısız uluslar arası toplantılar en az 12-13 tane çok üst düzey uluslararası toplantıları görüyoruz. Dünya bu konuyu hakikaten gündemine almış durumda. Çevrenin bize emanet olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Çevreyi kirletmeden kalkınmak mümkün mü? Mümkün. Teknoloji, sanayi, büyümek, ilerlemek, kalkınmak ilgili tercih edeceğimiz usul, arının usulü olacak" diye konuştu.Türkiye'nin atmosferi kirletmesinin her geçen yıl azaldığını belirten Tuzcuoğlu, "Dünyayı en az kirleten ülkelerden biri de Türkiye. Dünyayı en çok kirleten ülkeler ise baktığınız zaman birçoğuna çevre hassasiyetini gündeme getiren ülkelerin olduğunu görüyorsunuz. Türkiye mavi bayraklı plaj sıralamasında dünya ikincisi, inşallah dünya birincisi oluruz. Daha önce baktığımız zaman her yıl enerji ihtiyacı yüzde 6,7 artarken atmosferi kirletmenin Türkiye'de yüzde 6 civarında azalıyor. Ülkemiz bu anlamda iyi bir noktada, o bir kaşık suda fırtına koparanlara siz bakmayın. Ülkemiz hakikaten iyi bir noktada" ifadelerini kullandı.Programda söz alan Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akkün, sanayi gelişirken, çevreyi en az kirletmenin önemini anlattı.