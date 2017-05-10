10.05.2017 20:41:11

Çevreci Ulvi Büyüknohutçu ile eşi evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Antalya'nın Finike ilçesine evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Antalya'nın Finike ilçesine evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Asarönü Mahallesi Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu (61) ile eşi Aysin Büyüknohutçu'dan (61) 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından Büyüknohutçu'nun evine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Ulvi Büyüknhutçu ve eşinin yerde cansız bir şekilde yattığını gören ekipler durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri Ulvi Büyüknhutçu ve eşinin silahla vurularak olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.